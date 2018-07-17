FİNANS

Niğde'de yerli patates çeşidi geliştirme çalışmaları

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yerli çeşit geliştirme kapsamında melezleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi

NİĞDE (AA) - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yerli çeşit geliştirme kapsamında melezleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yaptığı yazılı açıklamada, yerli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında, enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Doğada yabancı bitkilerde döllenen arıların yaptığı tozlaşmayı enstitüdeki uzmanların patateste elleriyle gerçekleştirdiğini aktaran Pırlak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu çalışmada üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile kalite özellikleri ön plana çıkan patates çeşitlerini melezleme programlarına alıyoruz. Bu yıl yemeklik çeşitler yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdik. Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık. Enstitüsü bünyesinde yapılan ıslah çalışmalarında, 2007-2017 yılları arasında Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720 bin melez patates tohumu elde ettik. Elde edilen bu tohumlarla birlikte 'patates genetik tabanı' oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurulmuştur. Bunun dışında enstitümüzde patates üreticilerimizin büyük bir sorunu olan patates siğil hastalığına karşı dayanıklılık gösteren çeşitlerden melezleme çalışmaları yapılarak, bu hastalığa dayanıklı yerli çeşit geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir."

Islah çalışmaları kapsamında 8 patates çeşidinin tescillendiğini ifade eden Uğur Pırlak, 4 yerli patates çeşidinin de tescil aşamasında olduğunu aktardı.

Pırlak, amaçlarının yerli patates tohumluğunda ihtiyacın yurt içi imkanlarla karşılanmasının olduğunu, yakında özel sektörün de devreye girmesiyle bunun çok kısa bir zamanda mümkün olacağını da kaydetti.

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