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Niğde'den Suudi Arabistan'a domates ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Niğde'de yetiştirilen yüksek kalitedeki Bursa cinsi domatesler, Tarım ve Ormanlığı Bakanlığının hibe desteğiyle kurulan işletmede paketlenerek Suudi Arabistan'a gönderiliyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yetiştirilen yüksek kalitedeki Bursa cinsi domatesler, Tarım ve Ormanlığı Bakanlığının hibe desteğiyle kurulan işletmede paketlenerek Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Yöre halkı tarafından yetiştirilip hasat edilen domatesler, bölgede faaliyet gösteren tüccarlar tarafından tarlada satın alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapmasındaki hibe desteğiyle kurulan entegre tesise getiriliyor.

Özel makinalarla yıkanıp kurutulan domatesler, büyüklüklerine göre tasnif edilerek kadın çalışanlar tarafından paketlenip satışa hazır hale getiriliyor. Tesiste işlenip paketlenen domatesler ardından Suudi Arabistan'a gönderiliyor.

Tesisin ortaklarından Cemil Acer, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları hibe desteğiyle entegre tesis kurduklarını anlattı.

Aynı zamanda elma üreticisi olduklarını ifade eden Acer, "Ürettiğimiz elmayı depoluyoruz. Aynı zamanda bu yeni yatırımımızla birlikte elma ve diğer sebze meyve ürünlerini burada tasnifleyip yurt içi ve yurt dışına satıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme programı kapmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve il müdürlüğünün 1 milyon liralık hibe desteğiyle yaklaşık 3 milyon liralık bu işletmeyi faaliyete geçirdik." dedi.

Tesisin istihdama da katkı sağladığına işaret eden Acer, şöyle devam etti:

"Bu yatırım memleketimiz için çok önemli. Şu anda domates işliyoruz. Bu domatesleri Suudi Arabistan'a gönderiyoruz. Bizim için çok mutluluk verici. Kışın Rusya'ya elma ihraç ettik. Şu anda makina bölümünde 45 civarında işçi çalışıyor. Elma hasadında çalışanlarımız var. Aynı zamanda istihdama da katkı sağladı. Günlük ürün işleme kapasitemiz 40 ton civarında. Yani günlük 2 konteyner yurt dışına gönderecek kapasitemiz var. Bölgede üretilen domatesin üretimden pazara kadar olan her şeyini burada yapıyoruz."

Tüccar Salim Güler de daha önce Niğde'den aldıkları ürünleri işlenmesi için Hatay'a gönderdiklerini, bu tesisle artık ürününün bölgede işlendiğini anlattı.

Daha önce Niğde'de hasat edilen domatesin Hatay'a gönderilmesinin maliyeti artırdığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Hatay'da ihracat masrafımız yüksek oluyordu. Ama şu an tarladan aldığımız ürünleri direkt Suudi Arabistan'a gönderiyoruz. Niğde işleme yerleri yeni yapıldı ve bu bizi çok rahatlattı. Yaklaşık 10 bin ton civarında bir ihracat hedefliyoruz. Ürünleri Suudi Arabistan'a göndermeye başladık. Şu an da kalite olarak en çok tercih edilen domates Niğde domatesi olduğu için biz buradan ihracata başladık."

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise "Burada üretim, burada işleme, burada pazarlama" sloganını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Niğde'nin tarımsal üretimdeki payının kaliteli üretimle her geçen yıl arttığını belirten Baş, "İşleme, paketleme ve pazarlama gibi eksiklik ya da az olan tesisleri tamamlama yoluna gittik. Bakanlığımız yüzde 50 hibe desteği veriyor. Elma, şeftali, nektarin ve domates gibi ürünler işleniyor ve yurt dışına gönderiyoruz." diye konuştu.

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