Niğdeli kiraz üreticilerinin gözü Uzak Doğu'da

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kendine özgü rengi, lezzeti ve kalibresiyle ilgi gören kiraz, pek çok ülkede damakları tatlandırıyor.

Bolkar Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Darboğaz, Kılan, Çiftehan ve Emiler köylerinde 1600-1650 rakımda yetiştirilen kirazlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde büyüklük, renk ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Son turfanda kiraz hasadının yapıldığı bölgede yaklaşık 26 bin dekarda 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye 10 bin tona yakın kiraz ihraç edilmesi hedefleniyor. Üreticiler, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye de satış yapmak için hazırlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın Niğde'nin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu söyledi.

Kentte yetiştirilen kirazların Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelere satıldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de Çin ve Güney Kore pazarına giriş yapacağız. Bütün tesislerimiz hazır. Niğde kirazının son turfanda diyeceğimiz bir mevsimde hasadı yapılıyor. Türkiye'nin bütün bölgelerinden kiraz çekildikten sonra yüzde 80'i Ulukışla ilçesi olmak üzere son hasat burada yapılıyor. Yüksek bölgelerde yetiştirildiği için ikliminden, toprak yapısından dolayı kirazımız çok lezzetli, çok kaliteli, aroması çok yüksek. Bundan dolayı Türkiye'nin en iyi ve kaliteli kiraz üreten illerinden birisiyiz. 2018'e göre bu yıl üreticilerimizin yüzü biraz daha gülüyor. Üründe rekolte artışımız var. 26 bin dekarda üretim yapılıyor. 30 bin tona yakın da rekolte beklentimiz var."