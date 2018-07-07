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Niğde'ye Emlak Konut Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 18:23 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu: - "Projemizde sosyal anlamda kapalı yüzme havuzu, spor salonu, çocuk oyun alanları mevcut. Aynı zamanda park sorununu ortadan kaldıracak açık ve kapalı otoparklar ev sahiplerine sunulacak"

NİĞDE (AA) - Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, Niğde Emlak Konut Projesi'nde sosyal anlamda kapalı yüzme havuzu, spor salonu, çocuk oyun alanlarının yanı sıra park sorununu ortadan kaldıracak açık ve kapalı otoparklar da olacağını söyledi.

Ayoğlu, Emlak Konut GYO'nun Niğde satış bürosunda düzenlediği toplantıda, Emlak Konut olarak 1953'ten bugüne Türkiye için bir şeyler üretmeye, katma değer yaratmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya önem verdiklerini belirtti.

Özellikle 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin ciddi bir büyüme ortaya koyduğuna dikkati çeken Ayoğlu, 2003'ten beri devam eden ve tamamlanan toplam 138 projede, 132 bin 325 bağımsız bölüm, 46 okul, 10 kreş, 10 sağlık tesisi, 24 cami inşaatını tamamladıklarını veya yapımını sürdürdüklerini ifade etti.

"Anadolu Kalkınırsa Türkiye Kalkınır" düşüncesiyle hareket ettiklerini aktaran Ayoğlu, Anadolu'daki birçok şehirde gayrimenkul projelerinin hızlı bir gelişim içerisine girdiğini vurguladı.

Niğde'nin de bu şehirlerin önemli bir üyesi olduğunu ve Niğde Emlak Konut Projesi'ni hayata geçirdiklerine dikkati çeken Ayoğlu, şunları kaydetti:

"Niğde Emlak Konutları rasyonel kurgusu, yalın mimarisi, mekansal zenginliği, çevresiyle kurduğu ilişkiyle kentsel sürekliliğe ve kent yaşantısına olumlu katkı sağlamayı hedeflemektedir. Projemizde farklı metrekareler ve plan çözümlerinde 2+1, 3+1, 4+1 olarak daire tiplerimiz tasarlanmıştır. Projemizde sosyal anlamda kapalı yüzme havuzu, spor salonu, çocuk oyun alanları mevcut. Aynı zamanda park sorununu ortadan kaldıracak açık ve kapalı otoparklar ev sahiplerine sunulacak. Sunduğu ayrıcalıklarla Niğde'de fark yaratan projemiz ödeme koşullarıyla benzeri zor bulunacak cazip imkanlar sunuyor. Baktığınız zaman bugün konut kredilerinin 1,65'lere dayandığı noktada bizler Emlak Konut Ödeme Sistemi ile şirketimiz bünyesinde bankasız, kefilsiz bir şekilde 0,50 vade oranından başlayan farklı ödeme koşullarıyla 120 aya kadar satış yapabiliyoruz. Bu durum bizim projemizi daha da cazip hale getiriyor. Ayrıca peşin ödemelerde de önemli indirim seçeneklerini sunmaktayız. Bizim amacımız halkımızı, Anadolu insanımızı ev sahibi yapabilmek bu sebepten dolayı da şartlarımızı zorluyoruz."

Niğde merkezde 95 bin metrekare alanda yer alan proje, 349 daire ve 16 ticari üniteden oluşuyor.

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Emlak Konut GYO niğde Sinan Ayoğlu

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