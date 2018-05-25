FİNANS

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve iş adamlarıyla sohbet etti. İş adamları ve sanayicilere ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zeybekci, "2018 birinci çeyreğinde beraber göreceksiniz, 10 Haziran'da açıklanacak, Türkiye yüzde 7,2- yüzde 7,5 civarında büyümeyi yakalayacak. Her ay ihracat rekoru kıracak. Turizm, 40 milyon kişiyi geçecek. 30 milyar dolarlık geliri aşacağız. Hizmet ihracatımız 52,5 milyar dolar civarında olacak. Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku kamu ve özel sektörü, 200 milyar dolar civarında. Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri ve döviz hesapları toplamı 290 milyar dolar. Türkiye'nin kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili zinhar problemi yoktur. İhracatçı bir şehirde bütün Türkiye duysun diye söylüyorum. Özel sektörün yurt dışından alacak oldukları ihracat alacakları da buna dahil değil. Yani, varlıklarımızın içinde bu dahil değil. Reel sektörün, özel sektörün yurt dışındaki diğer varlıkları buna dahil değil" diye konuştu. '10 GÜN SONRA RAHATLADIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ' Türkiye'nin döviz kurlarıyla ilgili spekülasyon yaşadığını belirten Bakan Zeybekci, şöyle devam etti: "Yaşadığımız bu. Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır." 'TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ, OLMASI GEREKEN YERE GELECEK' Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, "Şunu söylemek yanlış olur; 'Türkiye'de kurun, TL'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL'dir.' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma, dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk Lirası'nın değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek" dedi. 'BU KADAR İYİYİZ BİZİ KİM DÖVÜYOR' Enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini de belirten Zeybekci, "Enflasyonla mücadele bizim için vazgeçilemezdir. Bütçe disiplininden asla vazgeçmeden, geçen yıl yüzde 1,5 bütçe açığıyla Avrupa Birliği'nin tamamından iyiyiz. Diyeceksiniz ki 'Bu kadar iyiyiz, bizi kim dövüyor' bütçe açığında. Yabancı finansman ihtiyacı duyduğumuz cari açıkta yüzde 4,2'deyiz, bu da sürdürülebilir bir cari açıktır. Bütün bunları böyle bir ortamda başararak gelen bir Türkiye'nin şu andaki bütün yaşadıklarımızı geçiştirmesi mutlaktır. Söylemlerimizde geri adım attığımız mevzu bahis değildir" diye konuştu.

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