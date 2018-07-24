Nijer ile Nijerya arasında petrol anlaşması

Nijer'deki petrolün Nijerya'ya taşınması ve Nijerya'da petrol rafinerileri kurmayı öngören anlaşma iki ülke arasında imzalandı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, başkent Abuja'da Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından imzalanan anlaşmanın her iki ülke için kazan-kazan modeli oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Issoufou ve Buhari'nin imza attığı anlaşmayla, Nijer'deki petrolün Nijerya'ya taşınacağı ve bu petrolü işlemek için Nijerya'da rafineriler kurulacağı kaydedildi.

Söz konusu rafinerilerin günde 150 bin varil ham petrol işlemesi öngörülüyor.

