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Nijerya'da petrol üretimi 2017'de yarıdan fazla düştü

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Nijerya'da petrol üretimi 2017'de yarıdan fazla düştü

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da petrol rafinerileri, geçen yıl kapasitelerinin yüzde 50'sinin altında üretim yaptı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) verilerine göre, Kaduna, Warri ve Port Harcourt'ta bulunan 4 petrol rafinerisi, 2017'de günlük ortalama 445 bin varil petrol çıkardı. Söz konusu rakamın, rafinerilerin kapasitesinin yüzde 50'sinin altında olduğu belirtildi.

Petrol üretimi en fazla Port Harcourt, en düşük ise Kaduna'daki rafineride gerçekleşti.

Uzmanlar, petrol rafinerilerinin kapasitelerinin altında üretim yapmasının ana nedeninin yeterli teknik bakımın yapılmaması olduğunu belirtti.

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- Ülkede sık sık benzin krizi yaşanıyor

Nijerya'da rafinerilerin yeterli üretimi yapamaması nedeniyle sık sık benzin sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede geçen yılın son aylarında birçok benzin istasyonu kapanmış ve depolarını doldurmak isteyen araçlar, açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Nijerya’nın 2017'de yaklaşık 41 milyar dolar olan ihracatının 33 milyar dolarlık kısmını ham petrol almıştı.

Ekonomisi petrole dayanan Nijerya, 37 milyar varil petrolle dünyanın 9. büyük rezervine sahip. Ülke, 2016 verilerine göre, dünya genelinde 14. büyük petrol üreticisi ve 9. büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

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Nijerya petrol üretimi düştü

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