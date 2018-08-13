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Nijerya'da üretim yapan Türk firması Afrika ülkelerine ihracat yapıyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy: - "Önümüzdeki dönemde ihracat yaptığımız ülkeleri artırmayı planlıyoruz. Artan kapasitemiz ölçüsünde özellikle ECOWAS ülkelerine ihracatı en önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz" - "Hayat Kimya, Nijerya'ya 2015 yılında kuruldu ve ve 2017 yılında üretime başladı. 100 milyon dolar civarında yatırım yaptığımız Nijerya'da yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyoruz" - "Tesislerimizde hijyen, temizlik kağıtları ve ev bakım kategorilerinde üretim yapıyoruz"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da 2015 yılında tesis yatırımına başlayan ve 2017 yılında üretime geçen Hayat Kimya, birçok ülkeye ihracat yapıyor.

Hayat Holding çatısı altında faaliyet göstererek hijyen, temizlik kağıtları ve ev bakım kategorilerinde faaliyet gösteren şirket, ileriki süreçte tesislerini genişleterek ihraç yaptığı Afrika ülkelerinin sayısını artırmayı planlıyor.

Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Kimya olarak Nijerya'daki üretimlerini ihraç ettiklerini dile getirdi. Aksoy, "Nijerya'da üretim yaptığımız fabrikamızda ihracata yeni başladık. Gana, Güney Afrika ve Avustralya’ya ihracat yapıyoruz." dedi.

İhracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı planladıklarını ifade eden Aksoy, "Artan kapasitemiz ölçüsünde özellikle ECOWAS ülkelerine ihracatı en önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Türk firmasından Nijerya'da 100 milyon dolarlık yatırım

Nijerya'nın güneybatısında bulunan Ogun Eyaleti'ndeki fabrikalarında 2017 yılından beri üretim yaptıklarını aktaran Aksoy, "Hayat Kimya, Nijerya'ya 2015 yılında kuruldu.100 milyon dolar civarında yatırım yaptığımız ve 2017 yılında üretime başlayan Nijerya fabrikamızda yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Hayat Kimya'nın Nijerya'daki tesisleri ile ilgili bilgi veren Aksoy, üretim alanının 300 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ve 60 bin metrekare kapalı alan sahip olduklarını vurguladı.

Aksoy, "Nijerya’da bulunan tesislerimizde Molfix markasıyla bebek bezi üretiyoruz. Papia ve Familia markasıyla da temizlik kağıdı üretiyoruz. Herkesin kaliteli ürüne erişme hakkı olduğuna inanarak ürünlerimizi Nijeryalı tüketicilerle buluşturuyoruz." sözlerini dile getirdi.

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- Dünyanın dört bir yanında üretim

Osman Aksoy, Hayat Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Kimya'nın, hızlı tüketim ürünleri alanında dünyanın farklı bölgelerinde üretim yaptığını kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışında Hayat Kimya'ya ait tesislerin olduğunu vurgulayan Aksoy, "Hayat Kimya'nın İran’da, Cezayir’de, Mısır’da, Rusya’da, Bosna Hersek’te ve Nijerya’da tesisleri var. Tesislerimizde hijyen, temizlik kağıtları ve ev bakım kategorilerinde üretim yapıyoruz." dedi.

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- "Nijerya'da gümrük sorunu çözülürse ticaretimiz artar"

Nijerya'da ticaret ya da yatırım yapmanın altyapı ve güvenlik gibi farklı zorlukları olduğunu vurgulayan Aksoy, gümrük alanın da geliştirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Osman Aksoy, ‘’Nijeryalı yetkililerin gümrük konusunda adım atması ve daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. Eğer bu adımlar atılırsa Türk iş adamlarının yatırımı burada daha çok artacaktır." görüşünü dile getirdi.

Aksoy, Nijerya'da yatırım yapmayı planlayan iş adamlarına yönelik olarak da şu tavsiyelerde bulundu:

"İş adamlarımızın buraya gelmeden önce burayı iyi araştırmaları lazım. Nijerya'ya sağlam adımlarla ve dikkatli bir şekilde gitmek gerekiyor. Öncellikle burada yatırım yapacaklarsa, üretecekleri ürün ile ilgili pazar ve piyasa araştırması yapmak lazım. Yatırım yapacakları yeri iyi araştırmaları gerekir ve Nijeryalı devlet adamlarıyla da iyi ilişki kurmaları gerekir."

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Anahtar Kelimeler:
Hayat Holding Nijerya

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