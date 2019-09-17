FİNANS

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

 TOKAT'ın Niksar ilçesinde, belediye tarafından işletilen fabrikada üretilen Ayvaz suyu, İtalya, Gürcistan, Almanya gibi birçok ülkenin yanı sıra Libya'ya da ihraç edilmeye başlandı.

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde, belediye tarafından işletilen fabrikada üretilen Ayvaz suyu, İtalya, Gürcistan, Almanya gibi birçok ülkenin yanı sıra Libya'ya da ihraç edilmeye başlandı.
İlçede 2014 yılında yeniden Niksar Belediyesi'nce işletilmeye başlanan fabrikada üretilen Ayvaz suyu, önce yurt içinde satışa sunuldu. Türkiye'nin 7 bölgesine ilçeden gönderilen Ayvaz suyu, ardından yurt dışına açıldı. İtalya, Gürcistan, KKTC, Almanya, Hollanda ve Belçika'nın ardından Libya'ya da ihracata başlandı. İlk parti su TIR'lara yüklenip Libya'ya gönderilmek üzere ilçeden yola çıktı.
Niksar Ayvaz Suyu fabrikasının 1970 yılında kamu tarafından kurulduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "1984 yılı itibariyle de suyumuz imtiyaz devri yöntemiyle bir anonim şirkete 25 yıllığına devredildi. 2012 yılında ise tekrar Niksar Belediyesi'ne devredildi. 2014 yılında göreve geldikten sonra da işletmemizin üzerinde yapmış olduğumuz incelemede fabrikanın mevcut makineler ile piyasada rekabet etme şansı olmadığını gördük. Yaklaşık 13 milyon TL'lik makine ve tesis yatırımıyla şu an bölgenin önemli suyu haline geldik. Göreve geldiğimizde fabrika 35 kişi ile çalışırken şu an 50 kişi çift vardiya usulü ile suyumuzu Türkiye ve dünya pazarına sunma çabası içindeyiz. Amacımız daha iyisini yapmak. Suyumuzu geçmişte çok sayıda Avrupa ülkesine gönderdik. Şimdi ise Libya pazarına girmiş bulunuyoruz. Suyumuzun tüm dünyaya tanıtımını yapma gayretindeyiz'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandıNiksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandıNiksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduBerna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu
Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 olduBakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

O paralar hesaplara yattı

O paralar hesaplara yattı

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı

JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.