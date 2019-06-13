FİNANS

Nisan ayında 847 bin ton inek sütü üretildi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de nisan ayında ticari süt işletmelerince 847 bin 19 ton inek sütü toplandı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de nisan ayında ticari süt işletmelerince 847 bin 19 ton inek sütü toplandı. İçme sütü üretimi 138 bin 731 ton olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı süt ve süt üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince nisan ayında 847 bin 19 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Nisan ayında içme sütü üretimi ise 138 bin 731 ton olarak gerçekleşirken, bu miktar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalış gösterdi.
PEYNİR, YOĞURT VE AYRAN ÜRETİMİ
İnek peyniri üretimi 59 bin 612 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 13 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azaldı. Yoğurt üretimi 99 bin 309 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, Ayran üretimi 61 bin 430 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalış gösterdi.
Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

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