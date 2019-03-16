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"Nisan ve mayıs, kuru yönetmek için kritik iki ay"

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin: - "Nisan ve mayıs kuru yönetmek için çok kritik iki ay. Açık ve net söylüyorum nisan ve mayıs ayını, kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar" - "İhracatımız ciddi bir pazar çeşitlendirmesi mücadelesi ortaya koyuyor. Geçen ay itibarıyla 236 ülkeye ihracat yaptık. Bu her ülkenin yapabileceği bir şey değil"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "Nisan ve mayıs ayını, kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar." dedi.

Yapı endüstrisinde beş kıtada 35 farklı ülkede yapıştırıcı ve tamamlayıcı ürünler üretimi yapan Mapei tarafından Antalya'daki bir otelde toplantı düzenlendi.

Alkin, burada yaptığı konuşmada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve gerginliğin en çok makine ve ulaştırma endüstrisi taşıtları sektörünü etkilediğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Alkin, şunları kaydetti:

"O çok basit bir olay değil. Polisle çatışmayıp bilhassa yakalanmaları anlaşılıyor ki mahkeme kısmını da istiyorlar. Kendisi spor hocasıydı diyorlar ama özel kuvvetler askeri gibi bütün o silahları rahatlıkla kullanabiliyor. Maalesef Atlantik ittifakındaki ülkelerin aşırı yaşlanma ve dünya ekonomisinde ağırlık kaybından dolayı giderek artan keyifsizliğini aynı zamanda aşırı milliyetçilik ve böyle İslam karşıtlığıyla çok riskli alana gidiyor olması bizim açımızdan yönetilmesi gereken bir konu."

-236 ülkeye ihracat

Geçen ay itibarıyla 236 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Alkin, "İhracatımız ciddi bir pazar çeşitlendirmesi mücadelesi ortaya koyuyor. Bu her ülkenin yapabileceği bir şey değil." dedi.

Alkin, 236 ülkeye ihracat gerçekleştiren 83 bin ihracatçının tebrik edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"236 ülkeye dokunulmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının hala yüzde 52'si AB ülkelerine. Nisan ve mayıs kuru yönetmek için çok kritik iki ay. Açık ve net söylüyorum bu iki ayı kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar. Seçimler bittikten sonra nisan ve mayıs Türkiye'deki döviz kurlarında yeni bir dalgalanmanın yaşanmamasına azami emek vermemiz gereken iki ay. Enflasyondaki yapışkanlıktan kurtulmaya başlayacağız. Çünkü kurun enflasyona geçişi çok ağır. Türkiye'deki her yüzde 10'luk kur artışı, yıllık enflasyonu 1,5-2 puan sıçratıyor. Zaten zar zor enflasyonu 20'nin altına getirmeye çalışıyorsunuz. 20'nin üzerine çıktığımız andan itibaren piyasadaki bütün fiyatlandırma alışkanlıkları yine bozulmaya başlayacak. O nedenle fiyatlandırma alışkanlıklarının tekrar normalleşmesi için bizim bütün reel sektöre ekonomi aktörlerine enflasyondaki kalıcı inişin başladığını, psikolojik olarak da hissettirmemiz lazım. Bu önemli bir kırılmadır."

Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur da Milano'daki Ar-Ge merkezi ve Ankara'daki Polatlı üretim tesisi iş birliğiyle Türkiye pazarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel ürünler geliştirdiklerini söyledi.

Çimento katkılarını Türkiye'deki üretim tesisinde üretmek için yeni bir hat kurduklarını ifade eden Tarmur, ağustos ayından bu yana çimento katkı ürünlerinin artık Türkiye'de üretildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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