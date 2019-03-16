"Nisan ve mayıs, kuru yönetmek için kritik iki ay"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "Nisan ve mayıs ayını, kurda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek, hazirandan itibaren bu ülke nefes almaya başlar." dedi.

Yapı endüstrisinde beş kıtada 35 farklı ülkede yapıştırıcı ve tamamlayıcı ürünler üretimi yapan Mapei tarafından Antalya'daki bir otelde toplantı düzenlendi.

Alkin, burada yaptığı konuşmada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ve gerginliğin en çok makine ve ulaştırma endüstrisi taşıtları sektörünü etkilediğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Alkin, şunları kaydetti:

"O çok basit bir olay değil. Polisle çatışmayıp bilhassa yakalanmaları anlaşılıyor ki mahkeme kısmını da istiyorlar. Kendisi spor hocasıydı diyorlar ama özel kuvvetler askeri gibi bütün o silahları rahatlıkla kullanabiliyor. Maalesef Atlantik ittifakındaki ülkelerin aşırı yaşlanma ve dünya ekonomisinde ağırlık kaybından dolayı giderek artan keyifsizliğini aynı zamanda aşırı milliyetçilik ve böyle İslam karşıtlığıyla çok riskli alana gidiyor olması bizim açımızdan yönetilmesi gereken bir konu."