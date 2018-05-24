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Nisanda 515 yatırım teşvik belgesi verildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

Nisanda 515 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca, nisan ayında 515 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Nisan 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında 515 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 243 milyon 621 bin 550 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 21 bin 230 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bu dönemde, sabit yatırım tutarı 232 milyon 298 bin 777 lira olan ve bin 550 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanlığı resmi gazete yatırım teşvik belgesi

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