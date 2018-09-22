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Nişantaşı Üniversitesi ile HAVELSAN arasında anlaşma imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Anlaşma kapsamında, Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü ile ileri düzeyde eğitim verilecek - Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu: - "Bizim için çok önemli bir projeydi. Çok uzun zamandan beri bu işin peşindeydik" - HAVELSAN'ın Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin: - "Her zaman üniversite-sanayi iş birliğine inanan bir şirketiz"

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi ve HAVELSAN arasında Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü (AtcTRsim) ile ilgili anlaşma imzalandı.

İmza törenine Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuncel Öz, HAVELSAN'ın Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, HAVELSAN Genel Sekreteri Mustafa Egeli, HAVELSAN'ın Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Program Direktörü İsmail Erdoğan ve HAVELSAN Simülasyon, Eğitim ve Test Sistemleri Proje Yöneticisi Mustafa Kılınç katıldı.

Törende konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu, DHMİ ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirdikleri bu anlaşmanın öğrencileri için çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek, "Zaman içerisinde uygulamada da göreceğiz. Bizim için çok önemli bir projeydi. Çok uzun zamandan beri bu işin peşindeydik. Öğrencilerimiz de bizimle birlikte bu projenin içerisinde yer aldı." dedi.

Hatipoğlu, öğrencilerini bu sektörde başarılı hale getirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu yıl Eğitim 4.0 demiştik. Bunlar uygulamaya yönelik olarak eğitimin gerçekleştirilmesini gerektiren konular... Bu sektör ve bu alanda öğrencilerimizin çok başarılı olacağına inanıyorum. Yapmış olduğumuz sözleşmenin her iki taraf açısından çok büyük faydalar sağlamasını diliyorum." şeklinde konuştu.

- "Nişantaşı Üniversitesi, bir ilke imza attı"

HAVELSAN'ın Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin de HAVELSAN olarak böyle büyük bir başarıda yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz her zaman üniversite-sanayi iş birliğine inanan bir şirketiz. Üniversitelerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle havacılık alanında simülatör, simülasyon ve modelleme çok önemli bir konu. HAVELSAN'ın da en önem verdiği faaliyet alanlarından birisi. Nişantaşı Üniversitesi, bir ilke imza attı. Hava trafik kontrolüne yönelik bu derece gelişmiş bir simülatörü ilk kez bir üniversite edinmiş oluyor. İnşallah buralarda yetişecek olan öğrencilerimiz ve gençlerimiz geleceğin havacılık sektöründe çok önemli yerlerde olurlar."

Anlaşma kapsamında, öğrencilere bütün hava trafik kontrol yöntemleri, simülasyon desteği ile uygulamalı bir şekilde gösterilecek.

HAVELSAN'ın simülatör alanındaki teknolojik altyapı ve tecrübesi ile katkı sağladığı proje, Türkiye'de ilk kez arkadan yansıtmalı 360 derece meydan kontrol simülatörü olup, yaklaşma/yol kontrol radar simülatörü ve 360 derece görselliğe sahip.

Genişleyebilir bir yapıda tasarlanan AtcTRsim, hava trafik kontrol öğrencilerine ileri düzey eğitimlerinin verilmesi, öğrencilerin profesyonel becerilerinin geliştirilmesi, kontrolörlerin acil durumlara karşı hazır hale getirilmesi, hava sahası yapılanma/modifikasyon çalışmalarında hava sahasında sonradan meydana gelebilecek yapısal değişikliklerinin oluşması ve yeni operasyon tekniklerinin ortaya çıkması durumlarında eğitimlerin en son ve güncel olarak verilmesi için yerli imkanlarla tasarlanmış bir proje özelliği taşıyor.

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HAVELSAN Nişantaşı Üniversitesi

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