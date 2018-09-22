Nişantaşı Üniversitesi ile HAVELSAN arasında anlaşma imzalandı

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi ve HAVELSAN arasında Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü (AtcTRsim) ile ilgili anlaşma imzalandı.

İmza törenine Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuncel Öz, HAVELSAN'ın Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, HAVELSAN Genel Sekreteri Mustafa Egeli, HAVELSAN'ın Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Program Direktörü İsmail Erdoğan ve HAVELSAN Simülasyon, Eğitim ve Test Sistemleri Proje Yöneticisi Mustafa Kılınç katıldı.

Törende konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu, DHMİ ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirdikleri bu anlaşmanın öğrencileri için çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek, "Zaman içerisinde uygulamada da göreceğiz. Bizim için çok önemli bir projeydi. Çok uzun zamandan beri bu işin peşindeydik. Öğrencilerimiz de bizimle birlikte bu projenin içerisinde yer aldı." dedi.

Hatipoğlu, öğrencilerini bu sektörde başarılı hale getirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu yıl Eğitim 4.0 demiştik. Bunlar uygulamaya yönelik olarak eğitimin gerçekleştirilmesini gerektiren konular... Bu sektör ve bu alanda öğrencilerimizin çok başarılı olacağına inanıyorum. Yapmış olduğumuz sözleşmenin her iki taraf açısından çok büyük faydalar sağlamasını diliyorum." şeklinde konuştu.