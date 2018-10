İSTANBUL (AA) - Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, Erasmus programının şu anda 33 ülkede yapıldığını ve her yıl 300 bin üniversite öğrencisinin bu programa katıldığını bildirdi.

İlk olarak 2017'de yapılan "Erasmusdays” etkinlikleri, bu yıl 12-13 Ekim'de 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Erasmus hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus projelerinin sonuçlarının paylaşılmasını amaçlayan etkinlikler boyunca ayrıca, tüm Erasmus paydaşlarının bir araya gelmesi de hedefleniyor.

Erasmusdays 2018 etkinlikleri kapsamında Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye’den konferans başvurusu kabul alan ilk üniversite oldu. Bugün ve yarın Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’te gerçekleşecek "Erasmus+ Cooperation for Innovation in The Perspective of Cultural Dissemination" konferansında, Avrupa’da kültürel yayılımın inovasyonel proje ortaklıkları için önemi tartışılacak.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Erasmus programının 1987 yılında başlatıldığını ve başladığında ufak bir program olduğunu söyledi.