FİNANS

Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara Bilişim Zirvesi" düzenlendi

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

NishNova Kuluçka Merkezi'nin genç girişimlerinden Aytunga ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen zirve, alanında yetkin isimleri ve geleceğe yön veren lider marka temsilcilerini bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, zirvenin organizasyonu, NishNova Kuluçka Merkezi’nin genç girişimlerinden Aytunga ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hazırlandı.

Marmara Bilişim Zirvesi, Aytunga'nın kuruluş amacına da uygun olarak sektör ve üniversite iş birliği arasında kurulan iyi iş birliği örnekleri arasında yer aldı.

Alanında en yetkin isimleri ve geleceğe yön veren lider marka temsilcilerini bir araya getiren zirvede konuşmacılar, "Dijitalleşme" ve "IOT&Yapay Zeka" başlıkları altında tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

Zirvede Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, NishNova İnovasyon Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, Aytunga Kurucu Ortağı Kani Fatih Turhan, Turkcell Dijital İletişim Direktörü Burak Akıncı, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ve Microsoft İş Geliştirme Müdürü Onur Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı olarak yer aldı.

Tech Drone League, Ketencek IT., British English, Webtures ve SmartTek ile zirve katılımcılarına farklı pek çok deneyim yaşatılırken, TEB katkılarıyla blockchain ve kodlama eğitimi, Gamelab İstanbul ile oyun programlama atölyesi ve 3D Market Makerlab ile temel seviye arduino ve 3d tasarım eğitimi gerçekleştirildi. League Factory çatısı altında da espor turnuvası yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bilişim Zirvesİ NishNova Kuluçka Merkez Nişantaşı Üniversitesi

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