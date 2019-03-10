FİNANS

Nişantaşı Üniversitesi'nden "Kadının Sanata Yansıması" sergisine destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Göknur Akçadağ'ın proje koordinatörlüğünde gerçekleştirilen serginin açılışı, Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "Kadının Sanata Yansıması" adlı sergiye destek oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi ve Nişantaşı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Göknur Akçadağ'ın proje koordinatörlüğünde gerçekleştirilen serginin açılışı, 8 Mart'ta Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Sergide, kadına yönelik şiddetin son bulması, kadının güçlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin toplumun her kesimine yayılması temaları işlendi.

Nişantaşı Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen serginin açılışında, onur sanatçısı Prof. Dr. Tomur Atagök'e kadına yönelik projelere öncülük etmesinden dolayı ödül verildi.

Açılışın ardından Sirene-Acapella Çok Sesli Kadın Korosu "Kadın Hikayeleri" temalı bir konser verdi.

Sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmı Nişantaşı Üniversitesi’nde burslu okuyan öğrencilere destek olarak aktarılacak.

"Kadının Sanata Yansıması" sergisi, 12 Mart 2019'a kadar Nişantaşı Üniversitesi’nde ziyaret edilebilecek.

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