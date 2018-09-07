Nişantaşı Üniversitesi'ne yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Öğrenci affından faydalanmak isteyen ve başvuru yapan öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerden biri Nişantaşı Üniversitesi oldu.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, öğrencilere çeşitli burs imkanı sağlayan Nişantaşı Üniversitesi bu olanaklarından ötürü aftan yararlanıp tercih yapacak öğrencilerin ilk kayıt yaptırıp öğrenim hayatını devam ettirmek istediği üniversiteler arasında yer aldı.

Nişantaşı Üniversitesi af çıkarılan öğrencilere burs müjdesi verdikten sonra öğrenciler tarafından yoğun ilgi aldı. Belirtilen başvuru sayısının bin 200'ü aştığı 14 Eylül’e kadar bu sayısının daha da artacağı belirtildi.

14 Eylül'e kadar Nişantaşı Üniversitesi'ne af kapsamında kayıt olunması halinde yüzde 75 bursa yüzde 30 destek bursu uygulanıyor. Öğrenci affında başvuru sayısı da bin 243'e ulaştı.

