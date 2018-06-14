FİNANS

Nissan heyecanı haziran fırsatlarıyla devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Haziran ayı boyunca Nissan bayilerini ziyaret ederek test sürüşü yapan 5 kişi, UEFA Süper Kupa 2018 Finali’ni Estonya’da izleme şansı yakalayacak

İSTANBUL (AA) - Nissan, otomobil sahibi olmak isteyenlere haziran sonuna dek sürecek, tüm modellerde geçerli indirim ve avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, firma, Haziran ayı boyunca geçerli olacak indirim ve finansman kolaylıkları ile yaz heyecanını yollara taşıyor.

Tüm Nissan modellerinde haziran sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, farklı finansman seçenekleri ve indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanya kapsamında; Türkiye’de sınıfının lideri Qashqai, Haziran ayı boyunca 50 bin TL için 24 ay yüzde 1,09 faiz avantajıyla sunulurken, dünyanın en çok satan SUV modeli X-trail ise 70 bin TL için 24 ay yüzde 1,09 faiz avantajıyla alıcılarını bekliyor.

\

- Juke'larda 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye

Nissan, Haziran ayında otomatik vitesli Juke sahibi olmak isteyen müşterilerine 99 bin TL’den başlayan fiyatlar sunarken, ayrıca tüm paket ve motor seçeneklerinde geçerli olacak şekilde 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye ediyor.

Öte yandan Juke sahibi olmak isteyenler, peşin alımlarda geçerli 3 bin 500 TL'ye varan indirim veya 30 bin TL'ye 15 ay vadeli ve yüzde 1,09 faiz oranlı finansman kolaylığından faydalanabilecek.

Nissan'ın şehir otomobili Micra ise 8 bin TL'lik cazip peşin alım indirimi veya 30 bin TL'ye 15 ay yüzde 1,09 faiz fırsatı ile Nissan yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor.

\

- Navara’da Haziran Fırsatı

Nissan Intelligent Mobility özellikleri, taşıma ve çekme kapasitesi, düşük yakıt tüketimi ve SUV konforuyla dikkat çeken Nissan'ın pick-up segmentindeki modeli Navara, 6 bin TL fiyat avantajıyla sunuluyor.

Ayrıca 50 bin TL için 24 ay yüzde 1,09 faiz seçeneği de sunan Nissan, Navara sahibi olmak isteyenlere kasa havuzunu da hediye ediyor.

\

- Nissan heyacanıyla UEFA Süper Kupa Finali'ne

1-30 Haziran'da Nissan Yetkili Satıcılarında test sürüşü yapan 5 şanslı talihli, 15 Ağustos'ta Estonya'da Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa 2018 Finali'ni sevdiği bir kişi ile yerinde izleme heyecanı yaşayacak.

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
Bayram ikramı kestane şekeriBayram ikramı kestane şekeri
Samsun'un kadın dondurma ustalarıSamsun'un kadın dondurma ustaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haziran Kampanyası Nissan

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

Binlerce kişiye zam müjdesi! Yaşlıya bin 601 TL

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Hükümetten FED'in faiz kararına ilk tepki

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram ikramı kestane şekeri

Bayram ikramı kestane şekeri

Samsun'un kadın dondurma ustaları

Samsun'un kadın dondurma ustaları

Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.