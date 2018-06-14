Nissan heyecanı haziran fırsatlarıyla devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Nissan, otomobil sahibi olmak isteyenlere haziran sonuna dek sürecek, tüm modellerde geçerli indirim ve avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, firma, Haziran ayı boyunca geçerli olacak indirim ve finansman kolaylıkları ile yaz heyecanını yollara taşıyor.

Tüm Nissan modellerinde haziran sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, farklı finansman seçenekleri ve indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanya kapsamında; Türkiye’de sınıfının lideri Qashqai, Haziran ayı boyunca 50 bin TL için 24 ay yüzde 1,09 faiz avantajıyla sunulurken, dünyanın en çok satan SUV modeli X-trail ise 70 bin TL için 24 ay yüzde 1,09 faiz avantajıyla alıcılarını bekliyor.

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- Juke'larda 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye

Nissan, Haziran ayında otomatik vitesli Juke sahibi olmak isteyen müşterilerine 99 bin TL’den başlayan fiyatlar sunarken, ayrıca tüm paket ve motor seçeneklerinde geçerli olacak şekilde 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye ediyor.