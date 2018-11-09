FİNANS

Nissan'dan Renault Grubu'na 384 milyon avro katkı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Nissan'dan Renault Grubu'na 384 milyon avro katkı

İSTANBUL (AA) - Nissan, Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirine 384 milyon avro katkı sağladı.

Nissan, 2018/2019 (1 Nisan 2018-31 Mart 2019) mali yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Nissan, Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (JGAAP) göre açıklamış olduğu mali yılın 1 Temmuz’dan 31 Eylül’e kadarki dönemini kapsayan ikinci çeyrek sonuçlarına göre, yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirlerine net 384 milyon avro katkı sağladı.

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayızToscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız
Betam: TÜİK işsiz tanımı süresini değiştirdiBetam: TÜİK işsiz tanımı süresini değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nissan Renault Grubu üçüncü çeyrek geliri

En Çok Okunan Haberler

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız

Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız

Betam: TÜİK işsiz tanımı süresini değiştirdi

Betam: TÜİK işsiz tanımı süresini değiştirdi

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

Bursa kestane şekeri, Paris Sial Fuarı'nı tatlandırdı

AVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 28.1 arttı

İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması başlıyor 

İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması başlıyor 

Şevki Karayel Darüşşafaka yararına konser verecek

Şevki Karayel Darüşşafaka yararına konser verecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.