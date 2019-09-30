"Nitelikli ve sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi" olduğunu belirterek, "Bu alanda yakalanacak olan başarının getireceği finansal istikrar dönemiyle birlikte, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesini olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (2020-2022) (YEP) ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının; "finansal istikrarın temelini oluşturan enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi" olduğunu aktaran Bahçıvan, "Bu alanda yakalanacak başarının getireceği finansal istikrar dönemiyle birlikte, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesini olumlu buluyoruz." yorumunu yaptı.

Bahçıvan, sanayiciler açısından en önemli ve olumlu buldukları bir diğer hedefin ise "cari açığın azaltılmasına yönelik nitelikli yatırımlara destek verileceğinin bir kez daha ve kararlılıkla açıklanması" olduğunu bildirdi.