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Nizipoğlu Holding altını arayıp, bulup halka açacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

Turizm ve kıymetli madenler alanında faaliyetleri yoğunlaşan Niziplioğlu Holding, maden aramaya yöneleceğini duyurdu.

Nizipoğlu Holding altını arayıp, bulup halka açacak

İstanbul, 21 Aralık, (DHA) - Turizm ve kıymetli madenler alanında faaliyetleri yoğunlaşan Niziplioğlu Holding, maden aramaya yöneleceğini duyurdu.
Nizipoğlu Holding bünyesinde kurulan Nimaş AŞ isimli şirket; altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yaparak, ekonomik değerini resmi raporlara ortaya konulacak olan madenler Nimaş AŞ'nin Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.
Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, İstanbul'da düzenlediği toplantıda maden sektöründe yapacakları çalışmaları anlatı. Nimaş Niziplioğlu Maden Arama Ve İşletme San. Ve Tic. AŞ'yi kurduklarını belirten Niziplioğlu, ağırlıklı olarak altın çıkaracaklarını söyledi. Niziplioğlu, NİMAŞ AŞ'nin halka açık olacağını ve altı ay ile bir sene arasında halka arz planladıklarını duyurdu.
Trilyonlarca dolarlık rezerv var
Maden arama konusunda Türkiye'de özel sektör olarak bir ilki başarmak üzere, uzun yılları bulan araştırmalar sonrası yola çıktıklarına vurgu yapan Ömer Niziplioğlu, ''Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) birçok konuda aramalarını yapıyor. Biz, özel sektör olarak maden arama konusunda bir ilke imza atmak ve bunu başarmak istiyoruz. Önceliğimiz Türkiye'deki madenlerin aranması. Ülkemizdeki madenler aranmadan istediğimiz ekonomik güce ulaşamayız. Şirketimiz, arama ağırlıklı çalışacak, bulduğu madenlerin rezerv tespitini yaparak halkla paylaşılmasını sağlayacağız. Nimaş, halka açık bir şirket olacak. Altı ay ile bir yıl arasında halka arzı planlıyoruz. Bu yöndeki hazırlıklarımız SPK ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.
"Maden aramadan bulunmaz"
Türkiye'nin madencilik konusunda çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Niziplioğlu, “Trilyonlarca dolarlık rezerv olduğunu düşünüyoruz. Bunun ekonomiye katılması için öncelikle aramanın bilimsel bir biçimde yapılması gerekiyor. Maden, aranmadan bulunmaz... Öncelikle bunu yapacağız. Öncelikle madenlerimizin rezerv tespitini yapacağız. İkinci aşamada bu madenlerin ülke ekonomisi dahil edilmesi için çıkarılması yönünde çalışmalar yapacağız. Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunun onayından sonra uluslararası piyasada da geçerli bir raporlama söz konusu olmuş olacak. Üç-dört aşamalı bir süreç var önümüzde. Rezerv tespiti yapılan, ekonomik değeri resmi raporlarla ortaya konulan madenlerimiz için uluslararası piyasada halka arz etme yöntemi de gündeme gelebilir. Halka arz ettikten sonra bulunan kaynaklarla madeni çıkarma ve işleme aşamasında ortak bulma yöntemiyle süreç ilerleyecek'' dedi.
"Önceliği altına verdik"
Niziplioğlu, dünyada en değerli maden olan altın madeni üzerine duracaklarını söyledi ve ekledi, “10 tane sahamızın olduğunu düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak altından başlayarak daha sonra gümüş, demir, bakır, nikel ve her madeni arama yönünde ilerleyeceğiz. Türkiye'de arama yapılıyor ama daha çok destek verilmesi gereken konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyada madencilik aramayla başlayıp aramayla biter. Arama konusunda sahada çalışıyoruz. Üniversitelerde hocamız, yurt içi ve ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumla istişare halindeyiz" dedi.
Yatırımcı anlık takip edecek
Niziplioğlu, yürüttükleri çalışmalarda şeffaflığın büyük önem taşıyacağını vurglayarak, "Halka arzdan sonra mevcut sahalarımızı açıklayacağız. Yürüttüğümüz sürecin her aşaması açık şeffaf olacak. Yatırımcı da yürüttüğümüz süreci anı anına takip etme imkanına sahip olacak. Bu açıkladığımız sahalar üzerinde de nereleri arayacağımızı ilan edeceğiz. İlan ettikten sonrada aramalarımızı yapacağız. Bulduğumuz arama sonuçlarını online kanalımızda halkımızla paylaşacağız” dedi. (Fotoğraflı)

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