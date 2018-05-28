İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, Esenyurt'un tam merkezinde hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"da daire teslimleri başladı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar Holding'in,1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’un tam merkezinde hayata geçirdiği projesi Nlogo İstanbul'da daire teslimleri başladı. 310 bin metrekare inşaat alanına yükselen ve toplam 2 bin 679 daireden oluşan Nlogo İstanbul'da ilk etapta bin 800 dairenin teslimi gerçekleşmeye başladı.

İstanbul Avrupa Yakası’nın sembolü olmaya aday projesi Nlogo İstanbul toplam 3 etapta 7 blok halinde inşa ediliyor. Proje bünyesinde toplam 2 bin 679 daire ve 87 dükkandan oluşan "NCadde İstanbul" yer alıyor. Her etapta 1+0’dan 3+1’e farklı tip ve büyüklüklerde dairelerin bulunduğu projede 1+0 daireler 40 metrekare, 1+1 daireler 80 metrekare, 2+1 daireler 125 metrekare, 3+1 daireler ise 140 metrekare olarak planlandı. Projede daire fiyatları ise 265 bin lira ilâ 1 milyon 35 bin lira arasında değişiyor.

\

- "60 bin kişiyi ev sahibi yaptık"