FİNANS

Nlogo İstanbul'da daire teslimleri başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Toplam 2 bin 679 daire ve 87 dükkandan oluşan NLogo İstanbul'da ilk etapta bin 800 dairenin teslimi gerçekleşecek - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt: - "Bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare alana 15 bin konut inşa ederek ve 60 bin kişiyi ev sahibi yaptık"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, Esenyurt'un tam merkezinde hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"da daire teslimleri başladı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar Holding'in,1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’un tam merkezinde hayata geçirdiği projesi Nlogo İstanbul'da daire teslimleri başladı. 310 bin metrekare inşaat alanına yükselen ve toplam 2 bin 679 daireden oluşan Nlogo İstanbul'da ilk etapta bin 800 dairenin teslimi gerçekleşmeye başladı.

İstanbul Avrupa Yakası’nın sembolü olmaya aday projesi Nlogo İstanbul toplam 3 etapta 7 blok halinde inşa ediliyor. Proje bünyesinde toplam 2 bin 679 daire ve 87 dükkandan oluşan "NCadde İstanbul" yer alıyor. Her etapta 1+0’dan 3+1’e farklı tip ve büyüklüklerde dairelerin bulunduğu projede 1+0 daireler 40 metrekare, 1+1 daireler 80 metrekare, 2+1 daireler 125 metrekare, 3+1 daireler ise 140 metrekare olarak planlandı. Projede daire fiyatları ise 265 bin lira ilâ 1 milyon 35 bin lira arasında değişiyor.

\

- "60 bin kişiyi ev sahibi yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ev sahibi olmayı kolay hale getirmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

27 yıl önce misyonlarını ‘mutlu ev sahipleri yaratmak’ olarak belirleyerek yola çıktıklarını kaydeden Özyurt, "Bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare alana 15 bin konut inşa ederek ve 60 bin kişiyi ev sahibi yaptık. Esenyurt ilçesinin marka değerinin oluşmasına ve bilinirliğine öncülük ettik. Ekonomi için katma değer yaratan yatırımlara imza attık. Şimdi de teslim yılı ilan ettiğimiz 2018'in ilk teslimini gerçekleştirmeye başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelirKonut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir
Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptıBakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inşaat Özyurtlar Holding

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

Ağrı'da 56 kadın, girişimci sertifikası aldı

Ağrı'da 56 kadın, girişimci sertifikası aldı

“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.