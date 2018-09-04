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"Nlogo İstanbul"da yaşam başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Özyurtlar Holding'in, Esenyurt’ta hayata geçirdiği "Nlogo İstanbul"da yaşam başladı

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding'in,1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’ta hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"da yaşam başladı.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar Holding'in,1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’un tam merkezinde hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"da yaşam başladı. 310 bin metrekare inşaat alanında yükselen ve toplam 2 bin 700 daire ve 70 ticari birimden oluşan 'NLogo İstanbul'da ilk etapta bin 800 dairenin teslimi gerçekleşirken projede ticari ünitelerin de yüzde 60'ının satışı tamamlandı.

"Nlogo İstanbul" 3 etapta 7 blok halinde inşa ediliyor. "Nlogo İstanbul" bünyesinde toplam 2 bin 700 daire ve 70 dükkandan oluşan "NCadde İstanbul" yer alıyor. Her etapta 1+0'dan 3+1’e farklı tip ve büyüklüklerde dairelerin bulunduğu projede 1+0 daireler 40 metrekare, 1+1 daireler 80 metrekare, 2+1 daireler 125 metrekare, 3+1 daireler ise 140 metrekare olarak planlandı. Projede daire fiyatları ise 265 bin lira ila 1 milyon 35 bin lira arasında değişiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ev sahibi olmayı kolay hale getirmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare alana 15 bin konut inşa ederek 60 bin kişiyi ev sahibi yaptıklarını anımsattı.

Özyurt , teslim yılı ilan ettikleri 2018'in ilk teslimini gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"2 bin 700 daireden oluşan projemizde bin 800 daire teslim edildi. Dairelere yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Ticari birimlerin ise yüzde 60’ı satıldı.Ticari birimler projenin merkezi konumu nedeniyle çok avantajlı konumda bulunuyor. Bizim projemizde 70 adet ticari alan bulunuyor. Normalde bu büyüklükte bir projenin dükkan sayısı 200-300 adet civarında olur. Bu da yatırımcılar için büyük bir fırsat."

"Nlogo İstanbul"un sosyal donatıları arasında ise çocuk oyun alanları, çocuk oyun odası, süs havuzları, rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, giyinme odaları, spor salonu, fitnesscenter, lobi, cafe-bar ve sinema salonu yer alıyor. Merkezi konumuyla da dikkat çeken "Nlogo İstanbul" Bauhaus'a, 5M Migros’a, Koçtaş’a, Marmarapark AVM’ye, Torium AVM’ye, Real Hipermarket'e ve Akbatı AVM’ye 5 dakika ve Atatürk Havalimanı’na 15 dakika mesafede bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nlogo İstanbul Özyurtlar Holding

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