İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding'in,1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’ta hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"da yaşam başladı.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar Holding'in,1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Esenyurt’un tam merkezinde hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"da yaşam başladı. 310 bin metrekare inşaat alanında yükselen ve toplam 2 bin 700 daire ve 70 ticari birimden oluşan 'NLogo İstanbul'da ilk etapta bin 800 dairenin teslimi gerçekleşirken projede ticari ünitelerin de yüzde 60'ının satışı tamamlandı.

"Nlogo İstanbul" 3 etapta 7 blok halinde inşa ediliyor. "Nlogo İstanbul" bünyesinde toplam 2 bin 700 daire ve 70 dükkandan oluşan "NCadde İstanbul" yer alıyor. Her etapta 1+0'dan 3+1’e farklı tip ve büyüklüklerde dairelerin bulunduğu projede 1+0 daireler 40 metrekare, 1+1 daireler 80 metrekare, 2+1 daireler 125 metrekare, 3+1 daireler ise 140 metrekare olarak planlandı. Projede daire fiyatları ise 265 bin lira ila 1 milyon 35 bin lira arasında değişiyor.