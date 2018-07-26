NN, acentenleriyle Kars'ta buluştu

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, emeklilik hizmetleri ve sigorta alanındaki ürünleri ile müşterilerinin finansal geleceklerini güvence altına alarak acenteleriyle Kars'ta buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Hayat ve Emeklilik'in üçer aylık dönemlerde gerçekleştirdiği acenteler toplantısının bu yılki ikinci ayağı, Kars'ta yapıldı.

Katerina Sarayı'nda bir araya gelen 16 acente, 2019 hedef ve kampanyalarını Acenteler Satış Müdürü Özcan Köseoğlu'ndan dinledi.

2018 yılının ilk yarısının değerlendirildiği toplantıda Acenteler Satış Müdürü Özcan Köseoğlu, 6 aylık değerlendirmenin ardından 2018'in kalanında düzenlenecek kampanyalarla ilgili de bilgi verdi ve acentelerin görüşlerini aldı.

NN Hayat ve Emeklilik Müşteri Deneyimi ve Analitiği Müdürü Banu Keskin, mevcut ve yeni müşterilere, BES'e dahil olma amaçlarını tanımlama ve ileride ulaşacakları birikime dair simülasyon yapma imkanı veren kişiselleştirilmiş uygulama Hedefmatik'i anlattı.

Toplantıda, Hukuk Müdürü Özge Yurdal tarafından özellikle sektörde önemli yükümlülükler getiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve acente sahiplerine getirdiği sorumluluk ile mevzuatın verdiği haklara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Acenteler, toplantıların ardından Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü gibi Kars'ın turistik mekanlarını da gezdi.

