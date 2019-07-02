FİNANS

NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

NN Group, varlık yöneticisi NN Investment Partners (NN IP) ile birlikte termal kömür ile ilgili kapsamlı bir politika geliştirdi ve mevcut termal kömür madenciliği yatırımlarını satarak, daha düşük karbonlu enerji türlerine yönelmeye odaklanan, 2030’a kadar kömür bağlantılı madencilik ve altyapı hizmetleri şirketlerindeki mevcut öz sermaye yatırımlarını aşamalı şekilde tamamen sonlandırma kararı aldı.

NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandıracak

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - NN Group, varlık yöneticisi NN Investment Partners (NN IP) ile birlikte termal kömür ile ilgili kapsamlı bir politika geliştirdi ve mevcut termal kömür madenciliği yatırımlarını satarak, daha düşük karbonlu enerji türlerine yönelmeye odaklanan, 2030’a kadar kömür bağlantılı madencilik ve altyapı hizmetleri şirketlerindeki mevcut öz sermaye yatırımlarını aşamalı şekilde tamamen sonlandırma kararı aldı.
NN Hayat ve Emeklilik’in, şehir hayatında doğaya dikkat çekmek ve farkındalık yaratarak geleceğe sahip çıkmak amacıyla sosyal medya üzerinden düzenlediği “Doğa İçin Önce Sen” yarışmasına 3,500’ün üzerinde kişi katıldı.
Çevre odaklı projeleri hakkında bilgiler paylaşan NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “NN Hayat ve Emeklilik olarak hem kendi geleceğimiz hem de çocuklarımız için doğayı sahipleniyor ve bu konuda yaptığımız çalışmalar ile farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene ‘Doğa için Önce Sen’ yarışmamız ile projelerimizin ilk adımını attık. Şehirleşmenin hızla arttığı ve doğanın renklerini yavaş yavaş kaybettiği dünyamızın içinde inatla yeşermeye çalışan doğaya dikkat çektik. İlerleyen aylarda ikincisini düzenleyeceğimiz yarışmamızın kapsamını daha da genişleteceğiz“ dedi.
NN Hayat ve Emeklilik olarak bu yılbaşında Ege Orman Vakfı işbirliği ile İzmir’in Kınık ilçesine bağlı Cumalı Köyü Ağaçlandırma Sahası’nda toplam 13 bin 250 adet fidan bağışı yaparak hatıra ormanı kurduklarını da açıklayan Didem Özsoy Dirican, “Doğaya yönelik projelerimizi sürdürerek geleceğimize ve çevremize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)

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