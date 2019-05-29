İSTANBUL (AA) - Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 18 ülkede 170 yılı aşkın köklü bir mirasa sahip sigorta ve yatırım yönetimi şirketi NN Group, uzak geleceği yarın kadar önemli ve düşünmeye değer kılmayı amaçlayan "Yarınımız" kampanyasını başlattı.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle geleceği ilgilendiren konularla daha ilgili olmaya teşvik edilen kampanya kapsamında konu ile ilgili bir video serisi hazırlandı.

Üç fütüristin gıda, refah ve iletişim teknolojisi gibi günlük hayatın birçok alanında büyük bir etki yaratacak yeniliklerin hayal edilmesine tanıklık ettiren videoları, geleceğe dair bir ivedilik duygusu yaratarak, geleceğin düşündüğümüzden daha yakın ve somut olabileceğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, geleceği hayal etmeden gelecek için plan yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Dirican, insanların gelecek kavramını genellikle uzak ve soyut olarak algıladıklarını, ancak geleceğe yatırım yapmaya şimdiden başlanması gerektiğini belirtti.