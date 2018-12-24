NN Hayat ve Emeklilik, e-NN ile hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, artık ferdi kaza ve tehlikeli hastalıklar sigortası ürünlerinin online kanaldan satışına e-NN ile başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN’in online sigorta satın alma imkanı sunan e-NN platformuyla hızlı, kolay ve güvenilir hizmetin yanı sıra ücretsiz ambulans, tıbbi danışmanlık hizmetleri, check up hizmetleri gibi farklı avantajlar da müşterilere ek fayda olarak sunuluyor.

e-NN sayesinde internet kullanıcıları, kendi ihtiyaçlarına göre 4 adımda hızlı, kolay ve güvenli şekilde online olarak ferdi kaza ve tehlikeli hastalıklar sigortası satın alabilecek.

NN Hayat ve Emeklilik, e-NN platformunda "Sağlıkla Kal", "Sağlıkla Kal Ekstra" ve "Ucuz Atlat" ürünleriyle tehlikeli hastalıklar, ferdi kaza sigortası gibi müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı kapsam ve içerikte ürünler sunuyor.

NN, bu platform üzerinde kaliteli bir müşteri deneyimi yaşatmayı hedeflerken, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle de platformu zenginleştirmeyi planlıyor.