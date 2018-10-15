FİNANS

NN Hayat ve Emeklilik'ten "Doğa İçin Önce Sen" sergisi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Sergi, 15 Ekim ila 15 Kasım tarihleri arasında The Marmara Pera'da ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, şehir hayatında doğa ve gelecek ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği "Doğa İçin Önce Sen" yarışmasında finale kalan fotoğrafları sergiliyor.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, "Önce Sen" mottosu ile müşterilerine özel ayrıcalık ve avantajlarla dolu hizmetler sunan şirket, şehir hayatında doğaya dikkat çekmek amacıyla "Doğa İçin Önce Sen" yarışmasını gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmaya 3 bin 500'den fazla kişi katılım sağladı ve 20 fotoğraf finale kaldı.

"Doğa İçin Önce Sen" yarışmasında finale kalan fotoğraflar, 15 Ekim ila 15 Kasım tarihleri arasında The Marmara Pera’da sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Yıldız, şehrin içinde gizli kalan doğaya dikkat çekmek için yarışmayı düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde hızla şehirleşen ve grileşen dünyanın içinde yok olmaya yüz tutmuş bir doğanın olması, yarışmanın konusunda belirleyici bir rol oynadı. NN Hayat ve Emeklilik olarak 'Önce Sen' mottomuzdan yola çıkarak, doğaya sahip çıkılması gerektiğini düşünerek yarışmanın adını 'Doğa İçin Önce Sen' olarak kararlaştırdık ve sosyal medya üzerinden yarışmamızı gerçekleştirdik. Bu sayede birçok kişinin sağlıklı bir gelecek için doğayı fark etmesini sağladığımız için çok mutluyuz."

NN Hayat ve Emeklilik, paylaşılan fotoğraflar arasından ilk 20’yi belirleyerek Ege Orman Vakfı'na toplam 2 bin fidan bağışında bulundu, seçilen ilk 3 fotoğrafı ise ödüllendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
NN Hayat ve Emeklilik sergi

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