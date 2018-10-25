NN Hayat ve Emeklilik’ten TOBB üyelerine tamamlayıcı sağlık sigortası

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, "Önce Sağlık" sigortası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerini, çalışanlarını ve ailelerini sigortalıyor.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik getirdiği çözümlerle dikkati çekiyor. SGK tarafından özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının kişiye kalan kısmının teminat kapsamına alındığı "Önce Sağlık" sigortası ile NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerini, çalışanlarını ve ailelerini sigortalıyor.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında fark ödemeden hizmet alma kolaylığı sunan NN Hayat ve Emeklilik, "Önce Sağlık’ ürünü ile TOBB üyelerine, çalışanlarına ve ailelerine, indirim seçenekleriyle yatarak ve ayakta tedavi teminatı sağlıyor. "Önce Sağlık" Yatarak Tedavi paketinde yatarak tedavi teminatı kapsamına ek olarak, müşterilere yılda 2 kez doktor ziyareti de teminat olarak sunuluyor. Sağlık kuruluşları ağına Türkiye’de bir ilk olarak SGK anlaşması olmayan TOBB ETÜ (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) Hastanesi’ni de dahil eden NN Hayat ve Emeklilik, TOBB Oda ve Borsa üyelerinin ilgili hastaneden teminatları kapsamında yararlanmasına imkan tanımakta.