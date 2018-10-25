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NN Hayat ve Emeklilik’ten TOBB üyelerine tamamlayıcı sağlık sigortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

NN Hayat ve Emeklilik, TOBB üyelerine “Önce Sağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ürününü sunuyor

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, "Önce Sağlık" sigortası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerini, çalışanlarını ve ailelerini sigortalıyor.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, NN Hayat ve Emeklilik, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik getirdiği çözümlerle dikkati çekiyor. SGK tarafından özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının kişiye kalan kısmının teminat kapsamına alındığı "Önce Sağlık" sigortası ile NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerini, çalışanlarını ve ailelerini sigortalıyor.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında fark ödemeden hizmet alma kolaylığı sunan NN Hayat ve Emeklilik, "Önce Sağlık’ ürünü ile TOBB üyelerine, çalışanlarına ve ailelerine, indirim seçenekleriyle yatarak ve ayakta tedavi teminatı sağlıyor. "Önce Sağlık" Yatarak Tedavi paketinde yatarak tedavi teminatı kapsamına ek olarak, müşterilere yılda 2 kez doktor ziyareti de teminat olarak sunuluyor. Sağlık kuruluşları ağına Türkiye’de bir ilk olarak SGK anlaşması olmayan TOBB ETÜ (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) Hastanesi’ni de dahil eden NN Hayat ve Emeklilik, TOBB Oda ve Borsa üyelerinin ilgili hastaneden teminatları kapsamında yararlanmasına imkan tanımakta.

SGK anlaşmalı hastaneler kapsamında olmayan TOBB ETÜ Hastanesi’nde ise Önce Sağlık Sigortası kapsamında ayakta tedavi teminat hizmetlerinde yüzde 20 katılım payı aranırken, yatarak tedavilerdeyse katılım payı istenmiyor.

TOBB üyelerine özel "Önce Sağlık" ürünüyle 18-59 yaşları arasındaki kişiler teminat altına alınırken, aile poliçesinde eş ve 0-17 yaş arasındaki çocuklar da poliçeye dahil ediliyor. Ayrıca, aile fertlerinin tümünün katılımı ve/veya TOBB’ne bağlı oda veya borsa üyesi firmalardaki çalışanların katılım sayılarına göre sağlanan çeşitli indirimler ile avantajlı fiyatlar sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
NN Hayat ve Emeklilik TOBB

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