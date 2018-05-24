NN, iş ortakları ile Phuket'te

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, iş ortakları olan JV kanalı ile başarılı geçen bir yılı Phuket-Singapur kampanyası ile kutladı.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, üstün performans gösteren iş ortakları için düzenlenen organizasyonda, 2017 yılı değerlendirmeleri yapıldı ve 2018 hedef, plan ve projeleri konuşuldu.

SigortaOfisi Plus, DSM Extra, Ünlem Sigorta ve Makinist VIP iş ortakları ve NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlük çalışanlarından yaklaşık 50 kişinin katıldığı organizasyonda, Phuket ve Singapur şehir turu yapıldı.

Phi Phi ve Senteso adası, Tiger Kingdom ve Universal Stüdyolar gibi önemli keşif duraklarına uğranan gezide, katılımcılar fil safarisine katıldı.

