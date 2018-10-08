Nobel Barış Ödülü'nü Denis Mukwege ve Nadia Murad aldı

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cinsel şiddet mağdurlarını tedavi eden kadın doğum uzmanı olan Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları aktivisti ve Irak'ta IŞİD'in cinsel köleliğinden kurtulanlardan biri olan Nadia Murad aldı.

Mukwege ve Murad'a, 9 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) değerindeki Nobel Barış ödülü 10 Aralık'ta Oslo'da verilecek.

