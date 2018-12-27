"Noel havlusu" tekstilcinin yüzünü güldürdü

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Dünyanın dört bir yanına havlu, bornoz ve ev tekstili ürünü gönderen Denizlili ihracatçılar, Noel öncesi hareketlenen hediyelik eşya sektörü için Avrupa ve ABD'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık tasarım ürünü sattı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Komite Başkanı Osman Nuri Kes, AA muhabirine, firmaların yaklaşık 7 ay öncesinden yoğun bir çalışma içine girdiğini, özellikle hediyelik eşya tercihlerin uygun tasarımlarla üretim yapıldığını söyledi.

Tüm firmaların Noel pazarından pay alabilmek için aralıksız üretim yaptığını belirten Kes, geçen hafta tüm siparişlerin adreslerine teslim edildiğini bildirdi.

Denizli'den ocak-kasım döneminde yapılan tekstil ihracatının ortalama yüzde 20'sinin Noel pazarına hitap ettiğine işaret eden Kes, bunun da ortalama 250 milyon dolara karşılık geldiğini kaydetti.

Hediyelik eşya olarak üretilen özel baskılı ürünlerin Avrupa ve ABD'de mağazaların yanında Noel pazarlarında kurulan stantlarda da satışa sunulduğunu dile getiren Kes, şöyle konuştu: