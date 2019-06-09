Nohut üreticileri aracılardan şikayetçi

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli nohut ekim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesindeki üreticiler, aracılar nedeniyle ürünün fiyatının raflarda yükselmesinden dert yanıyor.

Son yıllarda iyi gelir sağlaması nedeniyle Kaman ilçesindeki çiftçiler, nohut ekimine yöneldi. Daha önce arazilerinin büyük bölümünde arpa ve buğday ekilen ilçede, 80 bin dekar alanda nohut ekiliyor.

Nohut hasadına kısa bir süre kala, ürünün kilogram fiyatı 3 lira 30 kuruş olarak açıklandı. Geçen yıl 2 lira 50 kuruş ila 3 lira 10 kuruş arasında ürününü satan üreticiler, fiyatta yüzde 30'un üzerinde bir artış beklerken açıklanan rakamı düşük budu.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, özellikle son 5-6 yılda nohuda büyük bir yönelim olduğunu belirterek, bu akımın Kırşehir geneline de yayılmaya başladığını söyledi.

İlçede 42 bin dekar alanda buğday, yaklaşık 80 bin dekarda ise nohut ekildiğini vurgulayan Gökalp, verimde de bir olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.

Bu yıl iyi nohuda kilogramda 3 lira 30 kuruş, biraz küçük nohuda da 3 lira 5 kuruş fiyat verildiğini anlatan Gökalp, "Beklentilerin çok altında bir fiyat oldu. Arpa ve buğdaya yüzde 30 zam verildi. Açıklanan fiyat yüzde 30 artışın altında oldu." dedi.