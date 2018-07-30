FİNANS

Nokia ve T-Mobile arasında dev 5G anlaşması

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

Firmalar arasında 5G teknolojisi için 3,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Finli cep telefonu üreticisi Nokia ile Alman telekomünikasyon devi T-Mobile arasında 5G teknolojisi için 3,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bildirildi.

T-Mobile'den yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde ABD genelinde 5G ağının yerleşiminin hızlanacağı vurgulandı.

Nokia'nın T-Mobile firmasına 5G teknolojisi, yazılımı ve hizmetleri sağlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu sayede firmanın 5G teknolojisini kritik olan ilk yıllarında müşterilerine sunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen T-Mobile Baş Teknoloji Yöneticisi Neville Ray, "Harcadığımız her dolar 5G dolarıdır." yorumunu yaptı.

Nokia Müşteri İşlemleri Baş Yöneticisi Ashish Chowdhary ise, açıklamada, her iki firmanın son aylarda önemli teknolojik ilerlemeler kaydettiğine işaret ederek, 5G'nin artık ticari bir gerçekliğe kavuştuğuna dikkati çekerek, iki şirketin ABD'de 5G teknolojisini büyük çapta yaygınlaştıracağının altını çizdi.

Açıklamanın ardından, New York borsasında T-Mobile'ın hisseleri yüzde 1,9 primle 60,74 dolara kadar çıkarken, Nokia hisseleri yüzde 3,5 artışla 5,59 dolara kadar tırmandı.

ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü olan T-Mobile, nisan ayında, ülkenin en büyük dördüncü operatörü Sprint ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine Deutsche Telekom'un, yüzde 27'sine SoftBank'ın sahip olacağı belirtilirken, yüzde 31'inin de halka açık olacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
5G Nokia T-mobile

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