Norveç'in enerji devi Equinor'a Türk yönetici

TürkAkım Boru Hattı Projesi Kamu İlişkileri Koordinatörü Dr. Cenk Pala, Norveç'in enerji şirketi Equinor'un, Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dr. Pala, Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırmaya hazırlanan Norveçli Equinor'un, Türkiye'deki iş geliştirme stratejileri ve yatırım süreçlerine rehberlik edecek.

Halen Trakya bölgesindeki iki sahada lisans üzerinden ortaklığı bulunan Equinor'un, bu sahalarda yapacağı sondaj ve üretim gibi çalışmalarla doğru orantılı olarak meydana gelebilecek genişlemeleri, Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Pala yönetecek.

Equinor'un Trakya'daki Yamalık-1 ve Banarlı sahalarında 2017 yılında sondajlar gerçekleştirdi. Sondajlar sırasında miktarı açıklanmayan oranda doğalgaz ve kondensat keşfedilirken, söz konusu bulgularla ilgili testler devam ediyor.

Uluslararası arenada doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanlarında büyümeye devam eden Norveçli şirket, bu yılın mayıs ayında Statoil olan ismini Equinor olarak değiştirmişti.