FİNANS

Novartis anketi Fransa'da sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

Novartis İlaç tarafından gerçekleştirilen hasta tercihleri anketinin bulguları, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 27. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Kongresi'nde paylaşıldı - Hamburg Üniversitesi Hemşirelik ve Dermatoloji Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Matthias Augustin: - "Sedef hastalığı, karmaşık ve çok boyutlu bir sağlık sorunudur"

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç tarafından gerçekleştirilen hasta tercihleri anketinin bulguları, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 27. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi (EADV) Kongresi'nde paylaşıldı.

Novartis'ten yapılan açıklamada, 300 sedef hastasının yer aldığı çalışmanın bulgularına göre, hastaların; tedavilerinden derinin temizlenmesi ve ilaç güvenliğinin ötesinde beklentileri bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, sonuçların; tedavinin en tercih edilen özelliğinin, sedef hastalığı alanında daha önce gerçekleştirilen hasta tercihleri anketleri ile tutarlı olarak derinin temizlenmesi olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, sonuçların ayrıca, hastaların; tedavilerinden, kanıtlanmış etkililik yıl sayısı, büyük klinik çalışmalarla gösterilen güvenlilik verisi ve enjeksiyon yeri reaksiyonu olmaması gibi ek yararlar beklediklerini de gösterdiği kaydedildi.

\

- "Sedef hastalığı, karmaşık ve çok boyutlu bir sağlık sorunudur"

Hamburg Üniversitesi Hemşirelik ve Dermatoloji Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Matthias Augustin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sedef hastalarının; tedavilerinden, temiz deri ve güvenlilik dışında başka hangi yararları görmek istediklerini anlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Augustin, şunları kaydetti:

"Bu anketin bulgularına göre, büyük klinik çalışmalara dayalı tutarlı ve sürdürülebilen uzun süreli etkililik ve güvenlilik, enjeksiyon yerinde ağrı olmaması ve sedef hastalığının tüm belirtilerine karşı etkililik, orta ile şiddetli sedef hastalığında tedavi seçimini etkileyebilecek faktörlerdir.

Sedef hastalığı, karmaşık ve çok boyutlu bir sağlık sorunudur. Sedef hastalarının yüzde 40'a varan bölümünde sedef artiriti gelişebilmektedir. Uzun dönemde sedef hastalarının yüzde 90'a varan bir bölümünde tırnak psoriasisi, palmoplantar psoriasis (avuç içlerini ve ayak tabanlarını tutar) veya saçlı deri psoriasisi de gelişebilmektedir. Bu belirtiler hastaların yaşamı üzerinde daha büyük bir yük oluşturmaktadır. Amerikan Dermatoloji Akademisi kılavuzlarına göre sedef hastalığı tedavisi, hastanın durumuna ve tercihlerine uygun şekilde adapte edilmelidir. Orta ile şiddetli sedef tedavisinde hastanın tercihlerinin iyi anlaşılması, hasta ile hekimin birlikte karar alma modellerinin iyileştirilmesinde merkezi rol oynamaktadır. Bu sonuçlar, sedef tedavisinde mevcut seçenekler konusunda hastaların bakış açısı konusunda ilave iç görüler sağlamaktadır."

Novartis İmmünoloji, Hepatoloji ve Dermatoloji Global Medikal Başkanı Prof. Dr. Sam Khalil de anketin, Novartis'in ve dermatoloji uzmanlarının sedef hastalığı tedavi seçenekleri arasında seçim yaparken hastaların tercihlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını belirtti.

Khalil, "Anket, hastalara sunulan bakımı iyileştirme kararlılığımızı desteklemekte. Hastalar için tıbbı yeniden tasarlamanın ilk adımı, hastaların gerçekte ne istediklerine ve neye ihtiyaç duyduklarına kulak vermektir." ifadelerini kullandı.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacakAyakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak
BEDAŞ'tan akıllı teknolojiBEDAŞ'tan akıllı teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Novartis İlaç

En Çok Okunan Haberler

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi

RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.