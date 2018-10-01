Novartis Türkiye'den Rusya'ya üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye'de İnsan Kaynakları Kıdemli İş Ortağı olarak görev yapan Deniz Öztaş, Novartis Rusya'ya İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Deniz Öztaş, İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi programını tamamladı.

Kariyerine, uluslararası otel zincirinde insan kaynaklarında başlayan Öztaş, ardından yurt dışında uluslararası otel zincirinde finans alanında görev yaptı.

Türkiye dönüşünde turizm ve otelcilik endüstrisinde farklı zincirlerde, ardından telekomünikasyon ve IT endüstrisinde insan kaynakları alanında çalışan Öztaş, 2005 yılında Novartis Türkiye'ye, Farmasötik Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak katıldı.

13 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve bu süre zarfında süreç odaklı yalın organizasyonel dönüşüm, fabrika organizasyonu yeniden yapılanması gibi stratejik projeleri başarıyla yürüten Deniz Öztaş, Novartis'teki görevi süresince birçok global projenin Türkiye'de başarıyla uygulanmasına katkı sağladı.

