FİNANS

Novartis ve Alcon Laboratuvarları hakkında soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Novartis ve Alcon Laboratuvarları hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alcon Laboratuvarları Ticaret AŞ firmaları hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının şikayetçiye mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarının diğer ecza depolarına satış yapmasını engelleyici uygulamalarda bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellediği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere ederek bulguları ciddi ve yeterli bulan kurul, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alcon Laboratuvarları Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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Alcon Laboratuvarları Ticaret AŞ Novartis Rekabet Kurulu Soruşturma

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