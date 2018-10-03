Novatek ve Siemens arasında stratejik iş birliği anlaşması

Rus enerji şirketi Novatek ile Alman Siemens şirketi arasında, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sektörüne yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" kapsamında bir araya gelen Novatek Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mihelson ve Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, iki şirket arasında LNG sektörüne yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla, LNG üretimi, nakliyesi ve tesis kurulumu konusunda iki şirket arasında iş birliğinin daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mihelson, Novatek'in küresel LNG piyasasındaki payını artırmak istediklerini vurgulayarak, "Özellikle Yamal LNG projemize sağladığı ekipmanlar sayesinde Siemens ile güvenilir bir ortak olarak çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğini Rusya ve başka ülkelerde de geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Novatek önderliğinde 27 milyar dolarlık yatırımla Aralık 2017'de devreye alınan Yamal LNG tesisi, Rusya'da son dönemde ön plana çıkan projelerin başında geliyor. Yıllık 16,5 milyon ton LNG üretim kapasitesine sahip Yamal LNG'de, Novatek'in yüzde 50,1 ile Fransız Total ve Çinli CNPC şirketlerinin yüzde 20'şer ve Çinli İpek Yolu Fonu'nun da yüzde 9,9 hissesi bulunuyor.

