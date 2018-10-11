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Nuh'un Ankara Makarnası'ndan enflasyonla mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Nuh'un Ankara Makarnası, 3,35 lira olan kilogram fiyatını 3,01 lira olarak güncelledi - Nuh'un Ankara Makarnası Genel Müdürü Nihat Uysallı: - "Bu ülkeden kazanan ve yine bu ülkeye yatırım yapan şirketler grubu olarak, Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele paketine destek veriyoruz"

Türkiye'nin en köklü gıda üreticilerinden Nuh'un Ankara Makarnası, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vererek 3,35 lira olan makarnanın kilogram fiyatını 3,01 lira olarak güncelledi.

Nuh'un Ankara Makarnası Genel Müdürü Nihat Uysallı, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinesinde kamuoyuna açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini, bu kapsamda 3,35 lira olan makarnanın kilogram fiyatını 3,01 lira olarak güncellediklerini bildirdi.

Yarım asrı aşan bir süredir Türkiye'nin kalkınmasına hizmet ettiklerini ifade eden Uysallı, ülke ekonomisine katkıyı, dış pazarlara ihracat yaparak geliştirdiklerini vurguladı. Uysallı, şunları kaydetti:

"Bu ülkeden kazanan ve yine bu ülkeye yatırım yapan şirketler grubu olarak, Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veriyoruz. Bu seferberliğe, halkımızın en temel ihtiyaç maddelerinden, ürettiğimiz makarnanın fiyatını güncelleyerek katkı sağlıyoruz. Enflasyonla mücadelenin olumlu sonuçlarının ve ekonomiye yansımalarının en kısa sürede görülmesini temenni ediyoruz."

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Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı makarna Nuh'un Ankara

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