Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kurumun karar organı gibi hareket edecek kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

Başkan ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Dört yıllık görev süresi dolan kurul üyeleri bir defalığına yeniden atanabilecek.

Kurul, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak.

Kanun hükmünde kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri ve tebliğleri çıkaracak kurul, düzenleyici işlemler ve yetkilendirmelerle ilgili kararlar alacak ve nükleer enerji ile iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliğine karar verecek.

Ayrıca kurul, sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini başkana devredebilecek.

