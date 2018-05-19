Nükleer eğitim merkezi bu yıl içinde açılacak

SOÇİ (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baran, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışacak personele gerekli eğitimlerin verileceği İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu merkezde nükleer santralde çalışacak, duvar örecek, kaynak yapacak, demir döşeyecek personelin mesleki eğitimleri verilecek. Ciddi bir çalışma içindeyiz, programımızı tamamladık. İnşallah bu yıl içinde İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi'ni açacağız." dedi.

Aynı zamanda ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) İşletme Müdürü olan Baran, "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli sanayicinin nükleer enerji alanında üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Baran, 32 milyon lira bütçeye sahip ve 50 firmadan oluşan NÜKSAK'ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının küme destek projesi kapsamında kurulduğunu ifade etti.

Türkiye'de kurulacak nükleer santrallere yerli sanayicinin ürün tedarik etmesi için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren Baran, bu konuda ülke genelinde 100'den fazla şirketle görüştüklerini ve Ankara'da bulunan firmaların bu konuda belli bir ivme kazandığını aktardı.