FİNANS

Nükleer eğitim merkezi bu yıl içinde açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

ASO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baran: - "ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi için çalışmalarımız devam ediyor" - "Bu merkezde nükleer santralde çalışacak, duvar örecek, kaynak yapacak, demir döşeyecek personelin mesleki eğitimleri verilecek" - "Ciddi bir çalışma içindeyiz, programımızı tamamladık. İnşallah bu yıl içinde İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi'ni açacağız"

SOÇİ (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baran, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışacak personele gerekli eğitimlerin verileceği İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu merkezde nükleer santralde çalışacak, duvar örecek, kaynak yapacak, demir döşeyecek personelin mesleki eğitimleri verilecek. Ciddi bir çalışma içindeyiz, programımızı tamamladık. İnşallah bu yıl içinde İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi'ni açacağız." dedi.

Aynı zamanda ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) İşletme Müdürü olan Baran, "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli sanayicinin nükleer enerji alanında üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Baran, 32 milyon lira bütçeye sahip ve 50 firmadan oluşan NÜKSAK'ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının küme destek projesi kapsamında kurulduğunu ifade etti.

Türkiye'de kurulacak nükleer santrallere yerli sanayicinin ürün tedarik etmesi için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getiren Baran, bu konuda ülke genelinde 100'den fazla şirketle görüştüklerini ve Ankara'da bulunan firmaların bu konuda belli bir ivme kazandığını aktardı.

Baran, yerli sanayicilerin havacılık ve savunma sanayisi için üretim ve ihracat yapabildiğine işaret ederek, "Bu şirketler daha önce nükleer sanayiye hiç yönelmemişler. Airbus'a parça üreten sanayicimiz var. Biz oda olarak firmalarımıza nükleer sanayiye ürün tedariki konusunda danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Önce insanı, sonra ürünü geliştireceğiz"

İlk olarak sanayicilerle heyetler halinde Rusya, Fransa, Çekya ve Japonya gibi ülkelerdeki nükleer santrallerde incelemelerde bulunduklarını belirten Baran, "Sanayicilerimiz bize santral ziyaretlerinde 'biz bunu yaparız' dedi ve şu an bazı şirketler nükleer santral için tedariğe başladı." diye konuştu.

Baran, sektörde faaliyet göstermek isteyen şirketlerin gerekli ve yeterli donanıma sahip olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yurt dışından deneyimli bir uzman geldiğinde, eksiklikleri tespit etmek için yüksek miktarda para talep ediyor. Bizim amacımız, firmalarımızın ihtiyacı olan kalite ve eğitim belgesi ile ilgili sertifikaları alması ve ürettiği malzemenin hangi standartlarda olacağının tespit edilmesi. Ardından bunlarla ilgili bir veri tabanı oluşturarak küme üzerinden bunların varlığını deklare etmek." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji alanında istihdam edilecek personelin eğitiminin oldukça önemli olduğunu kaydeden Baran, şunları kaydetti:

"ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu merkezde nükleer santralde çalışacak, duvar örecek, kaynak yapacak, demir döşeyecek personelin mesleki eğitimleri verilecek. Ciddi bir çalışma içindeyiz, programımızı tamamladık. İnşallah bu yıl içinde İleri Teknoloji ve Nükleer Eğitim Merkezi'ni açacağız. Daha sonraki hedefimiz ise bir mükemmeliyet merkezine sahip olmak. Önce insanı, sonra ürünü geliştireceğiz. Biz çok yetenekli bir milletiz, yerli sanayicimiz çok yetenekli ama altyapı ve sertifikasyon eksikliklerimiz var. Her türlü üretimi yapıyoruz ama etiketi basamıyoruz. Nükleer alanda tedarikçi olabilmek için gerekli belge ve sertifikaları edinmek şart."

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi olduGolf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu
Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlamaFıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Bara ASO NÜKSAK nükleer sanayi

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.