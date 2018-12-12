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Nükleer enerji Mersin'de anlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun (ROSATOM), Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge CEO'su Alexander Voronkov, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için referans olduğunu belirterek, Akkuyu'da uygulanacak güvenlik önlemlerinin uluslararası onayı bulunduğuna dikkat çekti.  Dünyadaki nükleer enerji kaynakları, nükleerin iklim ve sosyal yapı üzerindeki etkileri, 'Rusya ve Türkiye: Geleceğin Enerjisini Oluştururken-Modern Nükleer Teknolojilerde Rakamlarla Gerçekler' isimli seminerde anlatıldı.

Nükleer enerji Mersin'de anlatıldı

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun (ROSATOM), Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge CEO'su Alexander Voronkov, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için referans olduğunu belirterek, Akkuyu'da uygulanacak güvenlik önlemlerinin uluslararası onayı bulunduğuna dikkat çekti.
Dünyadaki nükleer enerji kaynakları, nükleerin iklim ve sosyal yapı üzerindeki etkileri, 'Rusya ve Türkiye: Geleceğin Enerjisini Oluştururken-Modern Nükleer Teknolojilerde Rakamlarla Gerçekler' isimli seminerde anlatıldı. Arkeoloji Müzesi'ndeki etkinlikte, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin, Akkuyu NGS için bir referans olduğunu belirten ROSATOM CEO'su Alexander Voronkov, "III+ teknolojisi ile imal edilmiş Novovoronej Nükleer Santrali, Akkuyu için referans noktasıdır. VVER teknolojisi, Akkuyu NGS'de kullanılacak olan teknolojinin temelini oluşturuyor. Pasif ve aktif güvenlik kontrollerinin tamamını içermektedir. Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir. Türk Cumhuriyeti'nin bu ulusal çaptaki projesine ortak olmaktan gurur duyuyoruz. 4 enerji bloğu olacak. Bunun toplam kapasitesi 4 bin 800 megawatt olacaktır. Temel özelliği inşa et, sahip ol ve işlet modeli ile yapılacak olmasıdır" dedi.
'133 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'
ROSATOM bünyesinde 340 şirket, 250 bin çalışanın bulunduğu dile getiren Voronkov, "ROSATOM'un Rusya'da 30.1 gigawatt kapasiteye sahip 35 NGS faaliyette bulunuyor. Tüm dünyada ROSATOM'a ait 42 NGS'nin inşaatı ve çalışmaları devam ediyor. ROSATOM'un, önümüzdeki 10 yıl için 133 milyar dolarlık yatırımı söz konusudur. Yüzen atom enerji santralleri konusunda dünyanın önde gelen nükleer şirketleri arasındayız. Uranyum geliştirme ve nükleer enerji geliştirme konusunda lideriz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir ve Tunus'ta nükleer altyapı için çalışmaya başlandı ve anlaşmalar yapıldı. Yeşil enerji için çalışıyoruz. Rusya'da rüzgar parkları oluşturuyoruz. Bu rüzgar parkları için 2 milyar ABD dolarlık yatırım gerekiyor" diye konuştu.
Nükleer enerjinin ne şekilde açığa çıktığını anlatan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Şule Ergün ise şunları söyledi:
"Küçücük atomun küçücük çekirdeği bir kez bölündüğünde 200 milyon tane elektronu hareket ettirebilecek kadar çok enerji açığa çıkarıyor. Parçalanan iki atom ve çıkan 3 parçacığın yanı sıra, radyasyon ve rardoaktif maddeler açığa çıkıyor. Çok büyük bir enerji elde ediyorsunuz ama aynı zamanda radyasyon elde ediyorsunuz. Eğer füzyon sırasında açığa çıkan bu fazla nötronların fazlalarını yutturup tek nötron-tek füzyon şeklinde bir reaksiyon elde edebilirseniz bu nükleer reaktördür."
Voronkov ve Ergün, konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Nükleer enerji Mersin'de anlatıldıNükleer enerji Mersin'de anlatıldı

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