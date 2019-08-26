FİNANS

Nükleer enerjiyle gelişen şehir, Sosnovi Bor

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Rusya'nın kuzeybatısında Leningrad bölgesinde yer alan Sosnovi Bor şehri, 1970'li yıllarda kurulmaya başlanan Leningrad Nükleer Güç Santrali ile ekonomik ve sosyal alanlarda hızla gelişti - Sosnovi Bor Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov: - "St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde her iki ampulden biri bizim nükleer santralimizle aydınlanmakta" - "Burada ücretler St. Petersburg'dan daha yüksek. Bu sayede gençlerin göz bebeği olmaya devam ediyoruz. Onlar için eğitim ve istihdam açısından bir cazibe merkeziyiz"

SOSNOVİ BOR (AA) - Rusya'nın kuzeybatısında Leningrad bölgesinde yer alan Sosnovi Bor şehri, 1970'li yıllarda kurulmaya başlanan Leningrad Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) ekonomik ve sosyal alanlarda hızla gelişti.

Finlandiya Körfezi kıyısında çam ağaçları ile kum tepeleri arasında, Rusya'nın en önemli şehirlerinden St. Petersburg'un 80 kilometre güneybatısında yer alan yaklaşık 70 bin nüfuslu Sosnovi Bor, ülkenin önemli nükleer şehirlerinden biri olarak biliniyor.

Leningrad bölgesi ile St. Petersburg şehrinin enerji ihtiyacının yüzde 50'den fazlasını karşılayan santral ve şehirde bulunan Nükleer Enerji Enstitüsü ülke genelinde yetenekli genç bilim insanı, mühendis ve müteahhitleri bölgeye çekiyor.

Yaklaşık 45 yıl önce santralin ilk ünitelerinin inşasıyla altyapı ve ekonominin daha da gelişmeye başladığı şehirde, halkın büyük bir kısmı santral ve nükleer sanayiyle bağlantılı işlerde çalışıyor. Şehirde söz konusu sektörlerde çalışanlar, St. Petersburg'daki çalışanlardan ortalama bir buçuk kat daha fazla maaş alıyor.

Şehrin sokaklarındaki dijital ekranlarda zaman ve sıcaklığın yanı sıra radyasyon seviyeleri de gösteriliyor.

- "Santralimizin çevreye olumsuz etkisi olmadı"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sosnovi Bor Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov, şehirde yaklaşık 45 yıldır nükleer santral tesisi bulunduğunu söyledi.

Santral ve ilgili sanayi kuruluşlarından alınan vergilerin şehrin ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çeken Voronkov, "Santraller bulunduğu bölge ve ülke için önemli bir güç. St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde her iki ampulden biri bizim nükleer santralimizle aydınlanmakta." dedi.

Voronkov, Rusya'nın nükleer santral tasarımı ve inşaatı konusunda büyük tecrübeye sahip olduğunu belirterek, "Santrallerin işletiminin güvenli bir şekilde yapılması bunun bir kanıtıdır. Ayrıca santralimizin 45 yıldır çevreye olumsuz bir etkisi olmadı." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki diğer yaşam alanlarına ilişkin de bilgiler veren Voronkov, "Elverişli hava şartlarında Finlandiya Körfezi'ndeki Leningrad NGS yakınlarında ne kadar çok balık avlandığını görebilirsiniz. Havanın iyi olduğu zamanlarda plajlarımıza çok fazla ziyaretçi geliyor. Yağmurlu havalarda ise mantar toplama mevsimi başlıyor. Ne kadar çok insanın ormanlara gidip mantar topladığını görebilirsiniz. Denizde avlanan balığı da ormanda yetişen mantarı da rahat bir şekilde tüketiyoruz." diye konuştu.

Voronkov, şehirdeki ortalama maaşın St. Petersburg'dan daha fazla olduğunu hatırlatarak, "Burada ücretler St. Petersburg'dan daha yüksek. Bunun sayesinde gençlerin göz bebeği olmaya devam ediyoruz. Onlar için eğitim ve istihdam açısından bir cazibe merkeziyiz. Şehrimizde bulunan üniversiteye talep çok yüksek. Burada okuyan, eğitim gören gençlerimiz daha sonra buradaki tesislerde istihdam ediliyor." dedi.

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
MB - Kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldiMB - Kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi
Tüketici güven endeksi yüzde 3.1 artışla 58.3'e yükseldiTüketici güven endeksi yüzde 3.1 artışla 58.3'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leningrad Nükleer Güç Santrali Nükleer enerji rusya Sosnovi Bor St. Petersburg

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Yılda 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Yılda 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

'İstifa ederse, kendisini durdurmam'

'İstifa ederse, kendisini durdurmam'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

MB - Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.2 puan yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.2 puan yükseldi

Sektörlerde güven endeksleri Ağustos ayında yükseldi

Sektörlerde güven endeksleri Ağustos ayında yükseldi

MB - Kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi

MB - Kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi

Tüketici güven endeksi yüzde 3.1 artışla 58.3'e yükseldi

Tüketici güven endeksi yüzde 3.1 artışla 58.3'e yükseldi

Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil

Sezon başlıyor ama umutlu değiller...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.