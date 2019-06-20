Nükleerden elektrik tüketimi en çok Japonya'da arttı

FİRDEVS YÜKSEL - Japonya'da nükleer enerjiden sağlanan elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi. Böylece Japonya, 2018'de dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke oldu.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, dünyada nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 611 milyon 300 bin ton petrol eşdeğerine çıktı.

Küresel elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı.

En fazla nükleer enerji santraline sahip olan ABD'de geçen yıl nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi 192 milyon 200 bin ton petrol eşdeğerine ulaştı.

Fukuşima santralinde 2011'de yaşanan kazanın bir yıl öncesine kadar nükleer enerjiden 66 milyon 200 bin petrol eşdeğeri elektrik tüketen Japonya, kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azalttı ve 2014'te tamamen durdurdu.