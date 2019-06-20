FİNANS

Nükleerden elektrik tüketimi en çok Japonya'da arttı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Japonya'da nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı - Böylece geçen yıl dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke Japonya oldu

FİRDEVS YÜKSEL - Japonya'da nükleer enerjiden sağlanan elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi. Böylece Japonya, 2018'de dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke oldu.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, dünyada nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 611 milyon 300 bin ton petrol eşdeğerine çıktı.

Küresel elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u nükleer enerjiden karşılandı.

En fazla nükleer enerji santraline sahip olan ABD'de geçen yıl nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi 192 milyon 200 bin ton petrol eşdeğerine ulaştı.

Fukuşima santralinde 2011'de yaşanan kazanın bir yıl öncesine kadar nükleer enerjiden 66 milyon 200 bin petrol eşdeğeri elektrik tüketen Japonya, kazadan sonra nükleer enerjiden elektrik üretimini kademeli olarak azalttı ve 2014'te tamamen durdurdu.

Japonya'da güvenlik testlerinden geçirilen nükleer enerji santralleri 2015'ten beri kademeli olarak yeniden devreye alınmaya başlandı. Böylece ülkede nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi de artmaya başladı.

Japonya'da nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 69 artışla 11,1 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi.

Böylece, söz konusu dönemde dünya genelinde nükleer enerjiden elektrik tüketimini en fazla artıran ülke Japonya oldu. Japonya'yı yüzde 25,2'lik artışla İsviçre ve yüzde 24,9'luk artışla Meksika takip etti.

- Belçika nükleerden elektrik kullanımını düşürdü

Geçen yıl nükleer enerjiden elektrik kullanımını en çok azaltan ülke ise Belçika oldu. Ülkede nükleer enerjiden sağlanan elektrik tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 azalarak 6 milyon 400 bin ton petrol eşdeğerine geriledi.

Nükleer enerji kaynaklı elektrik tüketimini en çok azaltan diğer ülkeler ise yüzde 29,6 ile Güney Afrika ve yüzde 10,1 ile Güney Kore oldu.

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttıTÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı
TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu elektrik Japonya Nükleer enerji

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.