Nuri Demirağ'ın torunu Onaral, dedesinin uçağını deneyimledi

Festivalde standı bulunan Teknopark İstanbul, TEKNOFEST İstanbul'a, Nuri Demirağ'ın tasarladığı ve Türkiye'nin ilk üretim ve tasarım uçaklarından biri olan Nu. D36 uçağının simülasyonu ile katıldı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, (TEKNOFEST İstanbul) ikinci gününde, teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam etti.

- "Öncelikle okumalı, tarihinizi bilmelisiniz"

ABD'deki Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Bilim ve Sağlık Sistemleri alanında görev yapan Prof. Dr Onaral, pilotların zihinsel aktiviteleriyle uçuş kontrol sistemleri arasında etkileşimi hızlandıran sistemler geliştirdiklerini söyledi.

Teknopark İstanbul'un ve Türk sivil havacılık sanayisinin geleceğine inandığını ifade eden Onaral, şöyle konuştu:

"Uçak tasarlamak, yapmak, onu üretmek zor bir iş değil. Benim dedem bunu yıllar önce yapmayı başardı. Önemli olan insanların satın almak isteyeceği uçaklar üretmek, ticarileşmiş uçaklarla dünya piyasasında yer almak. Bunu da yapacak olan siz gençlersiniz. Teknoloji ve havacılık alanında önemli başarılara imza atmak için öncelikle okumalı, tarihinizi bilmelisiniz. Bu, size gerekli azmi ve heyecanı sağlayacaktır."

Onaral, havacılıkla ilgilenen gençlere, İsmail Yavuz tarafından yazılan "Mustafa Kemal'in Uçakları" ve Fatih Dervişoğlu'nun "Nuri Demirağ-Türkiye'nin Havacılık Efsanesi" kitaplarını okumalarını tavsiye etti.