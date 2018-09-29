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Nusaybin'de çiftçinin kuraklık zararının karşılanmamasına tepki

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kuraklık nedeniyle tarlalarından ürün alamayan çiftçiler, yaptırdıkları 'kuraklık sigortası'nın bir maddesinde geçen 'Kuraklıktan ilçe bazlı' ibaresi nedeniyle zararlarının karşılanmadığı iddia edildi.

Nusaybin'de çiftçinin kuraklık zararının karşılanmamasına tepki

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kuraklık nedeniyle tarlalarından ürün alamayan çiftçiler, yaptırdıkları 'kuraklık sigortası'nın bir maddesinde geçen 'Kuraklıktan ilçe bazlı' ibaresi nedeniyle zararlarının karşılanmadığı iddia edildi. İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, 120 bin dekarda sulu, 280 bin dekarlık bölümde kuru tarım yapıldığını belirterek, "Kuru tarım yapılan arazinin hepsi kurudu. Çiftçi bu araziden hiç mahsul almamıştır. Şahıs veya arazi bazlıdan ziyade, çiftçiyi kandırmak için 'Kuraklıkta ilçe bazlı' diye bir madde konulmuş. Kuraklık ilçe bazlı olmadığı iddiasıyla çiftçinin zararı karşılanmıyor " dedi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Nusaybin ilçesinde çiftçiler tarlalarından ürün alamadı. Tarlalarını sigortalayan çiftçiler, sözleşmedeki bir ibareden dolayı, firmanın zararlarını karşılamaya yanaşmadığını ileri sürdü. Çiftçiler arazileri için yaptırdıkları sigorta sözleşmesinin bir maddesinde geçen ve küçük puntolarla yazılan 'Kuraklıktan ilçe bazlı' ibaresi nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti.
Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, ilçede 400 bin dekara yakın ekili arazinin bulunduğunu, bunun 120 bin dekarında sulu, 280 bin dekarlık bölümünde ise kuru tarım yapıldığını belirtti. Doğru, "Kuru tarım yapılan arazinin hepsi kurudu. Çiftçi bu araziden hiç mahsul almamıştır. Bazı çiftçilerimiz kuraklık sigortası yapmış. Sigorta esnasında kocaman kağıtlara küçük küçük yazıları okumadan çiftçilerimiz sözleşmeyi imzalamış. Şahıs veya arazi bazlıdan ziyade çiftçiyi kandırmak için 'Kuraklıkta ilçe bazlı' diye bir madde konulmuş. Sigorta şirketleri bu maddeyi sadece ve sadece çiftçiyi kandırmak ve dolandırmak için yaptı. Çiftçilerimizle birlikte İlçe Tarıma gittik. Nusaybin'deki kuru tarlaların yüzde 100 zarar gördüğüne dair elimizde İlçe Tarım Müdürlüğünün tuttuğu rapor var. Biz bunu sigorta şirketine götürdüğümüzde bu raporları değil, anlaşmadaki maddeyi önümüze çıkarıyor. İlçe Tarımın değil, eksperlerin raporlarını dikkate alıyorlar" dedi.
'DEVLET DESTEĞİNDEN DE MAHRUM KALDILAR'
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü raporlarına göre, kuru tarım yapılan arazilerin tamamı kuruduğu için çiftçilerin fatura desteğinden de yararlanmadığını söyleyen Doğru, "Çiftçimiz hem cebinden para verdiği için zarar görmüştür hem zararını karşılayamadığı için ayrıca zarar görmüştür. Hem de faturaları işleme konulmadığı zarar görmüştür. Devletin verdiği desekten de mahrum kalmıştır. Bir an önce çiftçimizin zararlarının giderilmesi ve sorunun ortadan kaldırılması için hükümetimizden ve yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

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Nusaybin'de çiftçinin kuraklık zararının karşılanmamasına tepkiNusaybin'de çiftçinin kuraklık zararının karşılanmamasına tepkiNusaybin'de çiftçinin kuraklık zararının karşılanmamasına tepki

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