NYT: Goldman Sachs'ın yeni CEO'su David Solomon olacak

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın Başkanı David Solomon'un, Lloyd Blankfein'den boşalacak CEO pozisyonunu da üstlenmesi bekleniyor.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Goldman Sachs Group yeni CEO'sunu bu hafta

belirleyecek. Blankfein, Mart ayında yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar görevinden ayrılacağını ifade etmişti.



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