obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Online bilet satış platformu obilet.com, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), 5 milyon dolarlık yatırım aldı.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde merkez ve Doğu Avrupa'da büyümeyi teşvik etmek için binlerce projeye 130 milyar avrodan fazla yatırım yapan EBRD, Türkiye'de şimdiye kadar 11 milyar dolarlık yatırımda bulundu.

EBRD, obilet.com'u da şirket portfolyosuna ekledi. Ayrıca Earlybird Digital East Fund da bu turda obilet.com'a yeni bir yatırımda bulunacak.

2012 yılında kullanıcıların kendileri için en uygun bileti kolayca bulacakları ve güvenle satın alacakları online bilet satış platformu olmak amacı ile kurulan obilet.com, seyahat sektörünün de online pazara yöneldiği günümüzde, bu alanda hizmet veren lokomotif teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

obilet.com, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alıyor.