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obilet.com'a EBRD'den 5 milyon dolarlık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, online bilet satış platformu obilet.com'a 5 milyon dolar yatırım yaptı - obilet.com'un Üst Yöneticisi Yiğit Gürocak: - "2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Online bilet satış platformu obilet.com, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), 5 milyon dolarlık yatırım aldı.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde merkez ve Doğu Avrupa'da büyümeyi teşvik etmek için binlerce projeye 130 milyar avrodan fazla yatırım yapan EBRD, Türkiye'de şimdiye kadar 11 milyar dolarlık yatırımda bulundu.

EBRD, obilet.com'u da şirket portfolyosuna ekledi. Ayrıca Earlybird Digital East Fund da bu turda obilet.com'a yeni bir yatırımda bulunacak.

2012 yılında kullanıcıların kendileri için en uygun bileti kolayca bulacakları ve güvenle satın alacakları online bilet satış platformu olmak amacı ile kurulan obilet.com, seyahat sektörünün de online pazara yöneldiği günümüzde, bu alanda hizmet veren lokomotif teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

obilet.com, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alıyor.

- "2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com Kurucu Ortağı Ali Yılmaz, EBRD ve Earlybird VC'den gelen yeni yatırımların katkısıyla, 2020 yılında ekiplerini de büyütmeye devam ederek taşımacılık sektörünün farklı alanlarında da hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.

obilet.com'un üst yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak ise taşımacılık sektörünün zorlukları göz önünde bulundurulduğunda online bilet satışının sektörün can damarı olduğunu kaydetti.

Gürocak, sektöre adım attıkları günden bugüne ciddi bir ivme ile büyümekte olduklarını ve 400 milyon ziyaretçiye eriştiklerini belirtti.

2020 yılında 15 milyon bilet satmayı hedeflediklerini belirten Gürocak, kazandıkları başarılar ile gururlandıklarını ve aynı zamanda bu başarıları daha iyisi için bir hatırlatıcı olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

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