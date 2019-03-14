FİNANS

Ocak ayı sanayi üretim verisi

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Bir önceki yıl ile kıyasladığımızda yüzde 1'lik bir artış söz konusu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planları etkisini gösteriyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planlarının etkisini gösterdiğini bildirdi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretimi endeksinin ocakta aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 7,3 azaldığını anımsattı.

Türkiye'nin dış ticaret açığına odaklanması gerektiğini vurgulayan Burkay, "Hem ağustos ayında yaşananlar hem de bugün iç piyasa kaynaklı daralmanın bizlere gösterdiği ana hedef, Türkiye'nin büyüme hamlesinin üretim ve ihracat merkezli olması gerekliliğidir. Açıklanan verilerde, Türkiye'nin üretebilme kapasitesi olan alanlarda hem ham madde hem de ara mal üretiminde sanayimizi ciddi anlamda desteklememiz gerektiğinin mesajları var." ifadelerini kullandı.

Sanayideki rakamların sağlıklı bir daralmaya işaret ettiğine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Bir önceki yıl ile kıyasladığımızda yüzde 1'lik bir artış söz konusu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlem paketleri ve eylem planları etkisini gösteriyor. Üretime ve sanayiye endeksli olmayan büyüme argümanlarının sürdürülebilir olmadığı aşikar. Özellikle üretim merkezi olan kentlerde Türkiye'nin ara malı ve ham madde üretiminde yerli sanayinin yatırımlarına ihtiyacımız var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çok önemli projeleri var. Özellikle proje bazlı teşvik politikalarını çok önemsiyoruz. İthalatı karşılayacak yatırımları destekleyecek fonlamalar ve yatırım maliyetlerini aşağı çekecek destek politikalarıyla Türkiye, çok kısa bir süre içinde bu süreci pozitif noktalara getirecektir."

Burkay, üretimin ve ihracatın Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olan Marmara havzasında 'Mekansal Planlama'yla yeni nesil endüstri bölgeleri oluşturulması gerekiyor. Türkiye'yi yeni nesil alanlarda güçlendirmemiz gerekiyor. Bursa'nın bu konuda ciddi bir oyun planı var. Değişim ve dönüşümü destekleyen önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz TEKNOSAB'da orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında yatırımcılarımıza tahsislerimizi yaptık. İnşallah yıl sonunda yatırımlarımız başlayacak. Burada 150 bin yeni istihdam, kilogram değeri ortalama 8 dolar olan ürün gruplarının üretimi ve ihracatı söz konusu olacak"

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyorMarketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTSO BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay bursa

En Çok Okunan Haberler

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.